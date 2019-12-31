Demet Akalın, Erdoğan'la bu yüzden görüşmüş...

Demet Akalın, Hande Yener ve Okan Kurt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme tartışma konusu olurken, görüşmeye ilişkin konuşan şarkıcı Demet Akalın, 'Okan’ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim, telefonda sürekli tavla oynuyor dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanı hemen sildirdi telefondan, artık benimle ilgilensin. Sadece kızıyla ilgileniyor' dedi.

Geçen hafta Demet Akalın, Hande Yener ve Okan Kurt'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi dikkat çekmiş, Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantının, çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlanacak sosyal sorumluluk projesi için yapıldığı açıklanmıştı.

Yener ve Akalın’ın bu ziyareti tartışma konusu olurken, Okan Kurt’un yanlarında ne için bulunduğunu açıklayan Demet Akalın, “Okan’ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim, telefonda sürekli tavla oynuyor dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanı hemen sildirdi telefondan, artık benimle ilgilensin. Sadece kızıyla ilgileniyor” dedi.

Akalın “Cumhurbaşkanımız bana 'sen çok dobra birisin' dedi. Bunu bu makamdan duymaktan çok mutlu oldum” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını anlatan Akalın, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan ben randevu talep ettim, 1,5 ay sonra bir araya gelebildik. Giderken Hande ile konuştum ve beni de çağır dedi. Ofiste 1,5 saat kaldık ve kadına şiddet, hayvana şiddet gibi konuları kapsayan bir yasa geleceğini söyledi” dedi.

