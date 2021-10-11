Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu parti binasının girişinde Kılıçdaroğlu karşıladı.

İki genel başkan görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na bir gazeteci, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdiğini, bunun sosyal medya kullanıcıları tarafından "adaylık fotoğrafı" olarak yorumlandığını hatırlattı.

'Yapay gündem'

Kılıçdaroğlu, "Profil fotoğrafımdan ne olacak. Arkasına isterseniz CHP bayrağı koyarız. Profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı adayı belirleniyorsa işimiz çok zor. Önemli olan güven verecek, siyasal partiler arasında sağlıklı bir zemin yaratacak devletin sigortası olacak bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Bugünden tartışmanın faydası yoktur doğru da değildir. Yapay gündemdir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu "Siyasi suikastlar olabilir" açıklamasıyla ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz" sözlerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi önetmek bir partinin tekelinde mi? Bu soruların yanıtını verdi mi acaba Sayın Erdoğan? Bu cümlenin anlamı nedir? Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu kaçıracak hiçbir tavır bizden kaynaklanmayacaktır. Bu iktidar değişecek" dedi.

'İttifaklar seçim mahalline girildikten sonra konuşulmalı'

Karamollaoğlu ise "Saadet Partisi, Millet İttifakı'ndan ayrılacak mı?" sorusuna, "İttifaklar ancak seçim mahalline girildikten sonra konuşulmalı. Bu genel bir kanaat. 'Biz bir yerden ayrılıyoruz' gibi bir netice çıkarılmamalı" dedi. Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Ve böyle olacağını bildiğimiz için geçen seçim Cumhur İttifakı içinde bulunamayız dedik. Parlamenter sistem çalışmalarında partiler arasında görüşmelerin olması normaldir. Bir sistem değişecekse bu sistemin nasıl değişeceği konusunda siyasi partilerin çalışma yapması doğaldır.

(ABD Başkanı'nın 'Türkiye IŞİD ile mücadeleye zarar veriyor' açıklaması hakkında) Suriye tek başına bir problem olarak görülmemeli. Irak da bunun içindedir. ABD Büyük Ortadoğu Projesi'ni gerçekleştirmek için burada huzurun bozulmasını istiyor. Bütün terör örgütlerinin eninde sonunda ABD ile ilişkisi vardır."