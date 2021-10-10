Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İl Kongresi için gittiği Tokat'ta açıklamalarda bulundu.

İttifak gündemini değerlendiren Karamollaoğlu, "Orada bir şey yok. İlle de bir ittifak, ille de bir aday belirleme konusu zorlanıyor. Seçimler böyle yapılmaz. Seçimlere böyle hazırlanmaz. Onun içinde bu zorlamaların faydası olmayacağı kanaatindeyim. Her kesimle görüşüyoruz. Bu görüşmeler bundan sonra da devam edecek. Siyaseten kendi politikamıza ve hem de ülkemizin geleceği için en uygun gördüğümüz yerde bulunacağız" dedi.

Karamollaoğlu "Bundan önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın içindeydik. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gündemde bir ittifak konusu yok" diye konuştu.