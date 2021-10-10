İktidara yakın anket şirketine göre AKP'nin oyunda büyük düşüş yaşandı

İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi ORC, AKP'nin oy oranının 31,9'a gerilediğini duyurdu. AKP 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy almıştı.

Haber Merkezi

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 1-5 Ekim tarihleri arasında yapmış oldukları seçim anketinin sonucunu açıkladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen şirketin "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 31,9'unun AKP yanıtı verdiği aktarıldı.

Aynı ankette CHP'nin oy oranının yüzde 25,9, İYİP'in 13,1, MHP'nin 9,4, HDP'nin ise 8,1 oy oranı olduğu öne sürüldü.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy alan AKP'nin oy oranının neredeyse 11 puan düştüğünün iktidara yakın bir şirket tarafından dile getirilmesi dikkat çekti.

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