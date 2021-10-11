Akşener'den 'suikast duyumları' açıklaması

İYİP lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyareti sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "siyasi cinayetler" olabileceği iddia etmiş, İYİP Teşkilat Başkanı Koray Aydın da "Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.

Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akşener “Çok fazla bunu gündemde tutmamamız lazım. Ecel ne bir nefes önce ne bir nefes sonra” dedi.

'Atanmışlara cevap vermiyorum'

Fahrettin Altun'un konuya ilişkin "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Akşener "Atanmışlara cevap vermiyorum" diye yanıt verdi.

'Seçim kararı alsınlar, adayın kim olduğunu öğrensinler'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin ise Akşener "Cumhur İttifakı’na önerim, seçim kararı alsınlar, adayın kim öğrensinler“ dedi.

Akşener ittifakla ilgili şunları söyledi:

"24 Haziran bileşenleri başka, 31 Mart bileşenleri başka. Yeni kurulan partiler var. Ama Millet İttifakı içinde yer alma konusunda oturup konuşmuş değiliz. Adaylık konusu Cumhur İttifakı’nın derdi. Onlar bu konu üzerine gidiyorlar. Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı’na önerim, seçim kararı alsınlar, adayın kim öğrensinler."

'İncirlik'i kapatsınlar bakalım'

Suriye'de TSK kontrolündeki Azez'de iki özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soru üzerine ise Akşener, ABD'nin Suriye'de YPG'ye destek vermesine karşı iktidarın tutum almadığını savundu ve "ABD'nin bu yaptığı yanlıştır dedikten sonra gereği yapılmalıdır. Hemen ne yapılabilir? İncirlik'i kapatırsınız" dedi. Akşener "İlişkiler gözden geçirilsin ama esas mesele tutum almak. Hemen bir öneride bulundum işte İncirlik'i kapatsınlar bakalım" ifadesini kullandı.

Harp Okulu mülakatlarının SADAT tarafından yapıldığı haberlerine ilişkin ise Akşener “Eğer olmuşsa çok abes, çok vahim bir iş. Böyle bir şey olur mu?” dedi.