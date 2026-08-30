Karadeniz’de vurulan Rus gemisi Şile’de karaya oturdu
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 30.08.2026 , 18:38
Karadeniz’de Ukrayna’nın saldırısına uğrayan Rusya bayraklı kargo gemisi sürüklenerek Şile sahilinde karaya oturdu. Gemi mürettebatının saldırının ardından kurtarıldığı öğrenildi.
DHA’nın haberine göre Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki OMSKİY-107 isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu.
Geminin kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sürüklenmenin ardından Alacalı Sahili'ne ulaşan gemi kıyıda karaya oturdu.
Geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.
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