Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin Bişkek'te görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüşeceği açıklandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, iki liderin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında 1 Eylül'de bir araya geleceğini bildirdi.

Uşakov, görüşmenin zirve kapsamındaki etkinliklerin tamamlanmasının ardından yapılacağını belirtti.

Ukrayna ve Karadeniz gündemde

Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan-Putin görüşmesinin başlıca gündemlerinden biri Ukrayna savaşı olacak.

Uşakov, "Karadeniz havzasındaki durum da dahil olmak üzere görüşülecek çok sayıda konu var. Ukrayna meselesi de ele alınacak" dedi.

İki liderin ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin konuları değerlendireceği belirtildi.

Görüşme, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin yeniden tıkandığı bir dönemde gerçekleşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov hafta içinde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme sağlanamadığını belirtmişti. ABD'nin girişimleriyle sürdürülen diplomatik temaslardan da şu ana kadar somut bir sonuç çıkmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Kirilo Budanov ise bugün yaptığı açıklamada, savaşla ilgili "teknik görüşmelerin" yakın zamanda yeniden başlayabileceğini ancak kısa vadede bir sonuç beklemediğini söyledi.

Putin'in Bişkek'te yoğun görüşme trafiği

Putin'in ŞİÖ Zirvesi sırasında Erdoğan'ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la da 1 Eylül'de bir araya gelmesi planlanıyor.

Kremlin, Putin-Pezeşkiyan görüşmesinde Ortadoğu'daki gelişmelerin ve İran çevresindeki durumun ele alınacağını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Bişkek'te gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi'ne katılacak.

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