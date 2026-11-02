Kanal 6 Emekçileri Dayanışma Ağı, hakları için yola çıkıyor

Medya sektöründe patronların hak gaspları durmadan sürüyor. Maaşları ödemeyen medya kuruluşlarına Kanal 6 da eklendi. Şatıroğlu Holding bünyesinde 15 Eylül 2025’te yeniden faaliyete geçen Kanal 6’da süreç, “Güçlü bir medya yapılanması kurma ve sektörde kalıcı olma” vaatleriyle başladı.

Şirket sahibi Seyit Doğan, holding bünyesinde kurulan şirketler ve medya yapılanması üzerinden kanal sahibi imajıyla hareket ederek sponsor aramaya başladı ve yüksek maaş vaadiyle pek çok basın emekçisini kadroya aldı. Ulusal yayın için gerekli TV frekansını aldıklarını ve yakında ekranda olacaklarını iddia etti. Bu süreçte ilan geliri elde etmek için Basın İlan Kurumu’na da başvuruldu.

Kuruluş ekibi alacaklarını alamayıp işten ayrılınca Doğan yeni bir ekip kurdu. Eylül 2025’ten Mayıs 2026’ya kadar maaşlar en az 15-20 gün gecikmeyle ödendi; Kurban Bayramı öncesinde ise 11 kişi işten çıkarıldı. Bu çalışanlara alacakları karşılığında ağustos vadeli senet verildi, ancak bu ödemeler de yapılmadı.

Maaş yok, tehdit var

Emekçiler internet sitesi için durmaksızın çalışırken, web tasarımcılarının maaşları da ödenmeyince sitenin yayını durduruldu. Ardından iki aydır erişime kapalı olan site gerekçe gösterilerek çalışanlar “İki aydır çalışmadınız, maaş mı istiyorsunuz?” sözleriyle suçlandı. Mayıs-Ekim 2026 dönemine ait maaşlar hiç ödenmedi; şirketle yapılan görüşmelerde çalışanlar sürekli “bugün, yarın” denilerek oyalandı.

Ekim ayı sonunda kanal kapatıldı. Basın emekçileri yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşınca patronlar tarafından tehdit edilmeye başlandı. Patronlar bazı çalışanları arayarak maaşlarını ödeyeceklerini, ancak haklarında paylaşım yapanları mahkemeye vereceklerini söyledi.

Alacakları için hukuki süreç başlatan emekçiler, patronların üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığı gerçeğiyle karşılaştı. Buna rağmen şirket sahipleri, yine yüksek maaş vaadiyle yeni ekip kurmak için iş görüşmeleri yapmayı sürdürüyor. Emekçilerin haklarını vermeyen Seyit Doğan, “Milyon dolarlarımı yediler, beni kandırdılar” diyerek kendisini mağdur göstermeye çalışıyor.

Kanal 6 Emekçileri Dayanışma Ağı kuruldu

Emeklerinin karşılığını isteyen Kanal 6 emekçileri, Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunları anlattı ve ağ bünyesinde Kanal 6 Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kurdu. Mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan emekçiler, buluşmanın sonunda taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

Ödenmeyen ayların maaşlarını ve tüm tazminatlarımızı almak istiyoruz. Haklarımızın tamamını alana kadar ve diğer basın emekçisi arkadaşlarımız aynı mağduriyeti yaşamasın diye mücadeleyi sürdüreceğiz.”

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