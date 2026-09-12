Kamusal eğitim çöktü: Özel okul öğrenci sayısı yüzde 560 arttı, köy okulları kapısına kilit vuruldu

AKP iktidarı döneminde ticarethaneye çevrilen okullarla ilgili yapılan araştırma tablonun vahametini ortaya koydu.

AKP döneminde resmi devlet okulundaki öğrenci sayısı yüzde 12 artarken özel okul öğrenci sayısındaki artış yüzde 560 oldu.

Yalnızca özel okulların sayısı, sağlanan imkanlar artmadı, devlet okullarında da büyük nitelik kaybı yaşandı. Kalabalık sınıflar, fiziki imkan yetersizliği ve müfettiş/denetim mekanizmalarının zayıflaması sonuç olarak döndü.

Söz konusu tabloyu CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya aktardı. Kaya, "AKP iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş. İkincisi ise bilimsel-laik eğitimden ideolojik eğitime geçiş. AKP iktidarının 24 yılda kamusal eğitimi nasıl zayıflattığının kanıtıdır" diye konuştu.

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Tablo Stüdyo Recap

'Özel okul sayısı 2 bin 395’ten 14 bin 700’e çıktı'

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Kaya, 2002’de 41 bin 300 olan devlet okulu sayısının 2025’te 56 bin 336'ya çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Peki bu süre zarfında özel okul sayısı ne oldu? 2 bin 395’ten 14 bin 700’e çıktı. Yani devlet okulu sayısı yüzde 37 artarken özel okul sayısı yüzde 513 arttı. Peki öğrenci sayılarındaki değişim ne durumda? 2002 de devlet okulunda okuyan öğrenci sayısı 13 milyon 675 bin 285 iken 2025’te bu sayı 15 milyon 336 bin 143’e yükseldi. Yani öğrenci sayısı yüzde 12,15 arttı. Bu tablo bize sadece kamu okullarının zayıflayıp özel okulların güçlendiğini söylemiyor. Eğitim sisteminin ağırlık merkezinin de artık özel okullardan yana değişmiş olduğunu söylüyor.

Tablo: Stüdyo Recap

'Veliler çocuklarının geleceğini satın almaya zorlanıyor'

Buradan çıkarılması gereken sonuç, ‘Veliler çocuklarını özel okula göndermek istiyor’ değildir. Asıl gerçek şudur: Veliler özel okulu tercih etmiyor; çocuklarının nitelikli bir eğitim alabilmesi ve geleceğinin güvende olması için özel okula yönelmek zorunda bırakılıyor. Yani veliler, özel okulu değil, çocuklarının geleceğini satın almaya zorlanıyor. İşte tam burada AKP’nin yarattığı bu sistemin bir sonucu olan kaygı devreye giriyor ve veli şu sorulara yanıt aramaya başlıyor; ‘Çocuğum iyi eğitim alabilecek mi?’ ‘Sınavda geri kalacak mı?’ Böylece kaygı büyüyor ve aile çözümü satın almak zorunda hissediyor. Ve artık eğitim hakkı, giderek eğitim harcaması haline geliyor."

'Okullarda temizlik görevlisi, rehber öğretmen yok...'

Son 24 yılda kapatılan köy okulu sayısının 24 bini geçtiğini belirten Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Türkiye genelinde okullara ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının ancak yüzde 20’si dağıtılmış durumda. Okullarda yine temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, rehber öğretmen yok. Öğretmen açığı var. Ücretli öğretmeni kölelik ücretiyle çalıştırıyorsun, bir de onların sorunlarını dinlemek için ya kendiniz ya da bakan yardımcılarınız randevu dahi vermiyor. Biber gazıyla, ters kelepçeyle öğretmene zulmetmekten vazgeç Sayın Yusuf Tekin" dedi.

Tablo: Stüdyo Recap

'Son 4 yılda özel eğitim merkezlerine aktarılan 111 milyar ile bin 224 adet devlet kurumu yapılırdı'

Özel eğitim kurumlarıyla ilgili sorunlara dikkati çeken Kaya, "Son 4 yılda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine aktardığınız yaklaşık 111 milyar Türk lirası ile 2025 yılı resmi yapı yaklaşık maliyetleri esas alındığında; bin 224 adet devlete ait kalıcı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yapabilirdiniz ama yapmadınız. Neden? Çünkü devleti okul ve kurum inşa eden değil, giderek özel sektörün faturasını ödeyen bir yapıya dönüştürmek istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

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