İşte Yusuf Tekin’in eseri: Çamaşır suyu, 48'li tuvalet kağıdı, beş litre yüzey temizleyiciyle okul kaydı

Türkiye’de parası olanlar, zenginler çocuklarını özel okullara, kolejlere gönderirken, milyonlarca emekçi yine devlet okullarındaki kayıt sırasına dahil olmuş durumda.

Ancak kayıt sırasında yıllardır istenen “bir top A4 kağıt” talebi, artık çok daha spesifik ihtiyaçlara evrilmiş durumda.

Haberimiz Ankara Çankaya’dan, yani başkentten.

Ülkenin birçok kentinde olduğu gibi Ankara’daki devlet okullarında da müdürler çaresizlik içinde velilerden para toplayıp temizlik için görevli tutuyorlar.

AKP iktidarı 500 kişilik bir okula bazen hiç, bazen de sadece bir görevli atıyor.

Haliyle de bir okulun tek bir görevli tarafından temizlenmesi mümkün olmuyor.

Bu duruma çözüm için de veliler bir araya gelip kendi ceplerinden temizlik işçisi tutuyor.

Ancak bir de temizlik malzemesi ihtiyacı var malum.

Bu nedenle okul müdürleri, yeni dönem öncesi okullara kayıt için gelen velilerin eline temizlik alışverişi listesini tutuşturuyor.

Kayıt için talepler...

Ankara Çankaya’da bir ortaokula çocuğunu kaydetmek için giden bir veliye verilen alışveriş listesinde şu malzemeler yer alıyor:

1- Kayıt zarfı

2- Öğrenci Bilgi Formu

3- 1 Top A4 kağıdı

4- 5 kg çamaşır suyu

5 - 5 kg yüzey temizleyici

6- 48’li tuvalet kağıdı ya da 12’li kağıt havlu

AKP iktidarının “büyük Türkiye” masalının ardındaki çarpıcı gerçeklerden birini anlatıyor bu liste.

Yoksul çocukları devlet okuluna giderken kendi temizlik ihtiyaçlarını dahi kendi karşılamak durumunda.

Bunun olmadığı durumlarda neler yaşandığı geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti.

Bazı okullarda pislik içinde kalan sınıfları temizlemek yeterli görevli olmadığı için velilere düşmüş, okul temizliği veliler ve öğretmenler tarafından yapılmıştı.

Belli ki bu konuda bu yıl da en ufak bir değişiklik olmayacak.

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