PISA 2025 sonuçları: Yükselişin sırrı örgün eğitimden koparılan öğrencilerde

Eğitimde ülkeleri sıralayan PISA testi sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk açıklamayı sosyal medya üzerinden video bir eşliğinde yaptı: "PISA 2025'te tarihi bir başarıya imza attık".

İlk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkılmış, matematikte ise ortalama yakalanmıştı.

Tekin, dün Bratislava'daki OECD "PISA 2025 Bölgesel Toplantısı"na katıldı ve 2015–2025 arasında üç alanda birden performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi, Erdoğan'a ve öğretmenlere teşekkür etti.

Sonuçlar yandaş basında övgüler eşliğinde sunulurken, yükselişin kaynakları hakkında kuşkular da haliyle ortaya çıktı.

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Bazı eğitimciler, PISA testlerindeki yükselişin, LGS ve YKS sınav soru formatının PISA tipi beceri sorularına yaklaşmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Buna göre, öğrencilerin hazırlandıkları sınavların soruları zaten zamanla PISA testine hizalanmıştı. Sonuca dönük yorumlar arasında vurgulanan bir nokta da ülkemizin “sıralamadaki” yükselişinin, diğer OECD ülkelerinde yaşanan gerilemenin bir sonucu olduğuydu.

PISA 2025 sonuçları ve Yusuf Tekin’in böbürlenmeleri hakkında bir yorum “işini içinde iş olacağını düşünmek gerekmiyor mu?” sorusunu soran TKP Merkez Komite üyesi Berkay Kemal Önoğlu’ndan geldi.

Dün yayınladığı sosyal medya mesajında Önoğlu, eğitim sisteminin çöküş içinde olduğu bir tabloda akademik başarıların aniden yükselebilmesinin sorgulanması gerektiğini belirtti ve “işin içinde iş” olarak tanımladığı gerçek tabloyu farklı bir pencereden değerlendirdi.

“Yükselişin asıl sırrı, PISA sınavına soktukları değil, sokmadıkları öğrencilerde!” diyen Önoğlu, sistemin yalnızca örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki çocukların becerilerini ölçtüğünü hatırlatarak, eğitim sisteminde yaşanan piyasacı dönüşümlerle birlikte alt sosyoekonomik kesimlerden ve akademik başarı oranı düşük yüz binlerce öğrencinin Açık Lise'ye veya MESEM gibi alanlara yönlendirilip örgün eğitimden koparıldığını bildirdi.

Yusuf Tekin, büyük zaferiyle övündü, yandaşlar onu övgülere boğma yarışına girdi ama Önoğlu’nun mesajında dile getirilenler, işin içindeki işi çok net biçimde gösteriyordu:

Bu sistemde yalnızca örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki çocukların becerileri ölçülüyor. Son yıllarda eğitim sisteminde yaşanan malum piyasacı dönüşümlerle birlikte, alt sosyoekonomik kesimlerden ve akademik başarı oranı düşük yüz binlerce öğrenci Açık Lise'ye veya MESEM gibi alanlara yönlendirilip örgün eğitimden koparıldı. İş gücüne dönüşen veya açık eğitime kayan bu kitle PISA'nın ölçüm yaptığı örgün eğitim evreninden çıkarılınca, okullarda kalan ve teste giren öğrenci havuzunun akademik ortalaması yükseltilmiş oldu. Yani PISA’daki puan artışı; eğitim kalitesinin yaygın ve eşit şekilde yükseltilmiş olmasından değil, sınıfsal ayrımların keskinleştirilip yoksul çocukların genelinin dışarı itilmesinden ileri geliyor. Emekçi çocuklarının hayata birkaç adım geriden başlamasını kanıksatıyor, onlara eşit olanaklar sunmak yerine sistemin dışına itiyor, ucuz iş gücüne dönüştürüp "Hayata kazandırdık." diyor ve bir de bununla övünüyorlar. Yusuf Tekin, holdingler ve tarikatlar düzeninin en büyük hizmetkârlarından biridir ve oturduğu koltukta geçirdiği her gün memlekete zarardır.



Yusuf Tekin sonunda bir şey mi başardı?



Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre Türkiye ilk kez fen ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkmış.



Yandaşlar da fırsat bu fırsat deyip Yusuf Tekin övme yarışına girmişler.

Fakat bununla… — Berkay Kemal Önoğlu (@BerkayOnoglu) September 9, 2026

Aslında durum basit bir matematik sorusu olarak da formüle edilebilir:

Bir sayı serisinin içinde ortalamanın altında kalan değerleri dışarı çıkartmanın sonucu ne olur?

a. Ortalama yükselir!

b. Holdinglere ucuz işgücü sağlanır, cepleri dolar

c. Öğrenciler her yerde tarikatlara teslim edilir

d. Yandaşlar ve alıklar, tarikat ve holdinglerin eğitimi emanet ettiği memuru göklere çıkarır

e. Hepsi

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