‘Büyük Türkiye’ tablosu: Pazarcık Fen Lisesi’ni kazanan 18 kız öğrenciye yurt çıkmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarında ilk yerleştirmede yüzde 90’lık oranla rekor kırıldığını söyledi.

Pazarcık Fen Lisesi’ni kazanan 18 kız öğrencinin yurt başvurusu ise karşılıksız kaldı.

Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat’a konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğrencilerin “Bu yıl idare edin” denilerek barınma sorunuyla baş başa bırakılmasına tepki gösterdi.

2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sonuçlara ilişkin, “Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak yüzde 90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi. Her yıl gelişen güçlü altyapımız bu kapasitemizin artmasına da sebep oluyor” değerlendirmesini yaptı. Bak, aynı zamanda yatak kapasitesini yüzde 439 oranında artırdıklarını, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımlarının bulunduğunu açıkladı.

Buna karşın Kahramanmaraş Pazarcık’ta fen lisesini kazanan kız çocukları barınma sorunuyla karşılaştı. Pazarcık Fen Lisesi’ne yerleşen 18 kız çocuğuna yurt çıkmadı. İdarenin ‘Bu yıllık idare edin, seneye biz çaresine bakarız’ dediği öğrenildi.

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Çocuklara ve ailelere ‘başınızın çaresine bakın’ denildi

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Pazarcık Fen Lisesi’nde yaşananlar bu düzenin çarpıcı bir örneğidir. Öğrenciler tercihlerini yaptı; yerleştirme sonucunda fen lisesini kazandı, kâğıt üzerinde yurt imkânı da çıktı. Ancak okulun kapısına geldiklerinde 8’i il dışından, 10’u il içinden toplam 18 kız öğrenciye ‘Yurtta yer yok, bu yıl idare edin; seneye çaresine bakarız’ denildi. Çocuklar aylarca çalıştı, sınava girdi, okulu kazandı. Aileler bütün hazırlığını açıklanan yurt imkânına göre yaptı. Yerleştirmeyi yapan Millî Eğitim Bakanlığı ise kendi planlamasının sorumluluğunu üstlenmek yerine çocuklara ve ailelere ‘Başınızın çaresine bakın’ dedi” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri özel yurtlara, cemaat yurtlarına yönelten düzen

Özbay sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir çocuğa barınacak yer göstermeden ‘Bu yıl idare et’ demek, gerçekte ‘Paranız varsa okuyun’ demektir. Parası olan ev tutacak ya da özel yurt bulacak; olmayanın çocuğu kazandığı okuldan vazgeçecek. Demek ki bu düzende fen lisesini kazanmak yetmiyor; okuyabilmek için ailenin cüzdanının da sınavı kazanması gerekiyor! Bu, tek bir okulun kapasite sorunu değildir. Yeterli sayıda kamusal yurt yapmayan, okul pansiyonlarının kapasitesini ihtiyaca göre artırmayan siyasi iktidar; öğrencileri özel yurtlara, vakıf ve cemaat yapılarına yönelten bir düzen kurmuştur. Kamusal barınma alanı boşaltıldıkça bu yapılar çocuklar ve aileler için ‘mecburi adres’ hâline getirilmektedir. Üstelik burası, 6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden biri olan Pazarcık’tır. Devletin çocuklara ve ailelere daha güçlü bir kamusal güvence sunması gereken bir yerde, 18 kız öğrenci barınma belirsizliğiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Sorumlusu bellidir: Yurt kapasitesini artırmayan siyasi iktidar ve elindeki kontenjanı dahi doğru planlayamayan Millî Eğitim Bakanlığı’dır.”

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