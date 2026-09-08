Okula başlama maliyeti asgari ücretin 2,5 katını aştı!

AKP iktidarının patron zihniyetiyle idare ettiği okullar açılırken, veliler de okul masrafları derdine düştü.

Kayıt parası, okul aile birliklerinin velilerin eline tutuşturduğu kalemler dışında bir de aileler okula hazırlık yaparken harcama yapmak zorunda kalıyor.

Eğitim-İş Sendikası "Okul masrafı cüzdanı aştı" başlıklı bir açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında, açlık sınırının 38 bin 318 TL, yoksulluk sınırının 121 bin 036 TL olduğu hatırlatıldı.

Başlangıç maliyeti geçen yıla göre en az yüzde 23 arttı

"Harcama tek seferle bitmemekte, beslenme ve okulun eve uzak olması ya da ailelerin güvenlik endişesi gibi nedenlerle ulaşım ücreti de aylık ödenmesi gereken tutarlar olarak devam etmektedir" denilen açıklamada, ortalama harcama tutarları da hesaplandı.

Buna göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başlangıç maliyetleri geçen yıla göre eğitim kademesine göre ortalama yüzde 23 ile yüzde 29 arasında artış gösterdi.

Okula başlama maliyeti ilkokulda 77 bin 559 olarak belirlendi. Raporda, "Bu maliyet 16 milyonun geliri olan asgari ücretin iki buçuk katından, en düşük emekli maaşının ise 3 katından fazladır" denildi. Lise öğrencisinin maliyetininse 81 bin 524 liraya kadar çıktığı tespit edildi.

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Aylık maliyet 9 bin lirayı aşıyor

Araştırmada öğrencilerin eğitim dönemi boyunca karşılaşacağı aylık en düşük maliyetler de hesaplandı. Uzun mesafe servis kullanan ilkokul öğrencisinin beslenme ve ulaşım gideri aylık 8 bin 440 lira, ortaokul ve lise öğrencilerinin aylık gideri ise 9 bin 134 lira olarak belirlendi.

Kısa mesafe servis kullananlarda aylık maliyet ilkokul için 6 bin 984 lira, ortaokul ve lise için 7 bin 678 lira oldu. Otobüs abonmanı kullananlarda ise bu tutar ilkokul için 2 bin 946, ortaokul ve lise için 3 bin 640 lira olarak hesaplandı.

İlkokul öğrencileri için aylık beslenme çantası maliyeti 2 bin 296 lira olarak hesaplanırken ortaokul ve lise öğrencilerinde okul kantininde tost, ayran ve su tüketimi üzerinden aylık 2 bin 990 liralık maliyet öngörüldü.

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