Kalmadıkları ayın parasını ödemeyen öğrenciler KYK yurdundan atıldı!

Eskişehir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalan 100’e yakın öğrenci Eylül ayının ücretlerini ödemedikleri gerekçesiyle yurtlardan atıldı.

Doğan Aslan Bey ve Gündüzalp erkek öğrenci yurtlarına Ekim ayında giriş yapan öğrenciler kendilerine bilgilendirme yapılmadan yurttan çıkarıldıklarını öğrendi. Öğrenciler 3 Ekim’de yurtlara giriş yaptıklarını ancak kalmadıkları Eylül ayı için ödeme yapmadıkları gerekçesiyle bu sabah yemekhane sırasında yurttan atıldıklarını öğrendiklerini söyledi.

Konuyu Meclis'te gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na çağrıda bulunarak, "Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan dönülmeli. Ülkemizin geleceği dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır" dedi.

soL'un edindiği bilgiye göre, atılan öğrencilerin isimleri yurt girişine asıldı.