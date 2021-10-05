Barınma krizi sürüyor: 'Okulu bırakıp giden arkadaşlarımız oldu'

Türkiye'de son zamanlarda öğrencilerin barınma problemlerinin artmasıyla ilgili haberler konuşuluyordu. Benzer bir sorunla karşı karşıya olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri de uzun zamandır kalacak yer bulamadıklarını ve şartların giderek daha da kötüleştiğini belirtiyor.

Gülbahçe köyüne kurulu olan enstitünün KYK yurdunun kapasitesinin yetersiz olması, okulun içerisinde bulunan bir özel yurdun normalin çok üstünde fiyatları, köydeki ve Urla merkezdeki evlerin yetersizliği ve pahalılığı üzerine bu sene zamlar, KYK tadilatı ve artan kontenjanlar eklenmiş durumda.

İYTE’li öğrenciler barınma probleminin hep olduğunu ama çözüm için hiçbir gelişme olmadığını belirterek soL'a yaptıkları açıklamada, şu ifadeleri kullandılar:

"Pandemiden sonra okula dönen ve yeni kazanan öğrenciler geldiklerinde ödeyebilecekleri bir ev bulmak konusunda büyük sorunlar yaşadılar, bırakıp giden arkadaşlarımız oldu, İzmir’in bir ucundan saatlerce yol gelip giden insanlar var. Bunun üzerine bir de KYK tadilatı son dakikaya bırakıldı ve hala bir kısmı tamamlanmadı. Okul yönetimi ise kulaklarını kapatıp her şey yolundaymış gibi davranıyor. Öğrencilerin sesini duyan yok."

Gülbahçe köyünde ortalama 1+0 eşyalı bir oda 1200-2000 TL, 2+1 eşyalı ev ise 2000-2500 TL TL civarında, okulun içerisindeki özel yurt da ise 4 kişilik bir oda kişi başı 1555 TL.