Kalamış Yat Limanı Koç'a devredildi

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesi sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı. Yat limanı 4771 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art’a verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın; 2 milyon 531 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine,

Şirketin sözleşmeyi imzalamakta imtina etmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat edilmesine ve ihalenin iptaline dair kararın onaylanmasına karar verilmiştir.

Yat Limanı'nın yanında Resmi Gazete'de 8 özelleştirme ihalesi daha onaylandı.

Satılmasına onay verilen Maliye-TEİAŞ-Sümer Holding mülkiyetindeki taşınmazların toplam büyüklüğü 1326.801 m².

Maliye Hazinesinin mülkiyetindeki Bodrum-Bitez; Ankara Çayyolu; İstanbul Arnavutköy’deki 65.680 m² taşınmazlar 423,3 milyon liraya,

Sümer Holding’in Ankara Çankaya/Emek’de 2.695 m² taşınmazı 47,975 milyon; TEİAŞ’ın Yenimahalle Macunköy’deki 2.746 m² taşınmazı 18 milyon liraya satıldı.

Satış kararı onaylanan toplam 136.801 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazların ayrıntısı aşağıdaki çizelgede görülüyor:

Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar

Bugün yayımlanan bir başka CB Kararıyla Ankara Nallıhan İlçesindeki EÜAŞ ve Maliye Hazinesi'ndeki taşınmazların özelleştirme kapsamına alınarak varlık satışı yoluyla özelleştirilmesi ile maden ruhsatlarının işletme hakkı ruhsatı verilmesi yöntemiyle satılmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsamında bulunan, İstanbul Küçükçekmece’de Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul Küçükçekmece/Halkalı Mahallesindeki taşınmazın imar plan değişikliği kararına yapılan itiraz reddedildi. Böylece taşınmaz üzerinde Ticaret-Konut-raylı toplu taşıma istasyonu-park alanı-otopark yapılmasına hukuksal engel kalmadı.