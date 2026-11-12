Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Valilik 11 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen incelemede kararını verdi.

Valilik aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi.

Kahramanmaraş Valiliği geçtiğimiz hafta eski okul müdürleri, rehber öğretmen ve müdür yardımcısından oluşan dört kişi için ise “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni vermişti.

Ne olmuştu?

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 15 Nisan 2026’da okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu’na saldırı düzenlemişti. Silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara, sekiz öğrenci ve saldırgan hayatını kaybetmiş, 10’dan fazla öğrenci de yaralanmıştı. Yaralı öğrencilerden birinin Mayıs ayında hayatını kaybetmesiyle birlikte saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısı toplam 11’e yükseldi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan çocuğun babası Uğur Mersinli’yi “olası kastla öldürme” ve silah bulundurmayı düzenleyen 6136 sayılı yasayı ihlal ile suçladı. Anne Peyman Pınar Mersinli ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” ile suçlandı.

Polis müfettişi olarak görev yapan saldırganın babası Uğur Mersinli oğlunun psikolojik durumun değişkenlik gösterdiğini, olay günü okula gitmeyi reddettiğini söylemişti. Oğlunun son dönemde silahlara ilgisi olduğu ve onu poligona götürdüğünü aktaran baba, evdeki silahların bir sandık içinde kilitli olduğunu savunmuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B. ve öğretmen A.T. hakkında saldırı sırasında okulu terk ettikleri gerekçesiyle, rehber öğretmen E.İ. hakkındaysa saldırı öncesinde faille ilgili gerekli bildirimi yapmadığı iddiasıyla soruşturma izni talep etmişti.

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