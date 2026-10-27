Kahramanmaraş’taki okul saldırısında müdür, müdür yardımcısı ve iki öğretmen hakkında hakkında soruşturma izni

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki öğretmen hakkında soruşturma süreci gündemde.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B. ve öğretmen A.T. hakkında saldırı sırasında okulu terk ettikleri gerekçesiyle, rehber öğretmen E.İ. hakkında ise saldırı öncesinde faille ilgili gerekli bildirimi yapmadığı iddiasıyla soruşturma izni talep etmişti.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Müdür ve müdür yardımcısının okulu terk ettiği belirtildi

Savcılık, okul binası ve eklentilerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda okul müdürü C.K. ile müdür yardımcısı F.B.’nin silah seslerini duymalarının ardından okul binasını terk ettiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Öğretmen A.T. hakkında da saldırı sırasında okulu terk ettiği gerekçesiyle işlem yapılması gündeme gelmişti.

Rehber öğretmen hakkında bildirim iddiası

Rehber öğretmen E.İ. hakkında ise saldırıyı gerçekleştiren öğrenciyle ilgili, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında ilgili kurumlara bildirim yapılmadığı gerekçesiyle inceleme yürütüldüğü aktarılmıştı.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile dokuz öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.