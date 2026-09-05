Maraş'taki okul saldırısı davası: Saldırganın tahliye edilen annesine yeniden tutuklama kararı

Maraş'ta bir öğretmen ile dokuz öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıya dair davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası sanık Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, annesi sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, annenin tahliyesine mevcut delil durumu dikkate alınarak itiraz edildi.

İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

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İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Davanın ilk duruşması 4 Eylül günü sabah saatlerinde başlamış ve 5 Eylül gece saatlerine kadar sürmüştü. Bir sonraki duruşma 4 Aralık 2026 tarihinde görülecek.

Maraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve dokuz öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

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