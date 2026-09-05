Maraş'taki okul saldırısı davası: Tutuklu anne hakkında tahliye kararı

Kahramanmaraş'ta öğrenci İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatına kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması sona erdi.

4 Eylül günü sabah saatlerinde başlayan ve 5 Eylül gece saatlerine kadar süren duruşmaya yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatları, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AKP İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Komisyon Üyesi AKP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş katıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, "olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen baba Uğur Mersinli ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı.

Gün boyu süren savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli’nin tutukluk halinin devamına karar verdi.



Bir sonraki duruşma 4 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Babası 'Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim' demişti

İsa Aras’ın babası 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Uğur Mersinli'nin yaptığı savunma büyük tepki çekmişti. Uğur Mersinli savunmasında, "İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır. Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum" demişti.

Anne Peyman Pınar Mersinli ise Uğur Mersinli'nin çocuğunun hevesini alması için onu poligona götürüp atış eğitimi verdiğini itiraf etti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.