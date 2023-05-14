Kaftancıoğlu'ndan 'mükerrer oy' açıklaması: 'Yakalandı, şimdi o düşünsün'

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstanbul'da şu ana kadar tek bir kişinin mükerrer oy kullanmaya kalktığını ve yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı" dedi. Kaftancıoğlu sözkonusu kişinin kendisini yakalayan sandık görevlisini "seni yazdım" diyerek tehdit ettiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:)

Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi.
Şimdi o düşünsün…
Başvuru yapıldı
“Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)

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