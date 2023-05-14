Kaftancıoğlu'ndan 'mükerrer oy' açıklaması: 'Yakalandı, şimdi o düşünsün'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı" dedi. Kaftancıoğlu sözkonusu kişinin kendisini yakalayan sandık görevlisini "seni yazdım" diyerek tehdit ettiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:)

Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi.

Şimdi o düşünsün…

Başvuru yapıldı

“Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)”