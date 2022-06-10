Kadıköylüler kazandı: Kuşdili Çayırı otopark olmayacak!

İstanbul Kadıköy’de Kuşdili Çayırı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kurbağalıdere için tasarladığı "Yaşam Vadisi" projesi kapsamındaki dönüşüm planı tartışılırken, buradaki eski şantiye alanının bir bölümüne daha otopark yapılmaya başlanması Kadıköy’de tepkilere neden olmuştu.

Kadıköylüler Kuşdili Çayırı'nda İBB tarafından yapımına başlanan otopark ve peyzaj projesine karşı bir araya gelerek itirazlarını dile getirmişti.

Kuşdili Çayırı Dayanışması'nın açıklamasında, "İBB'yle üst üste yapılan toplantılar, verilen dilekçeler ve Kadıköylülerin 2007'den beri gösterdiği kararlı tutumu sonuç verdi" denildi.

'Kadıköy halkının öngördüğü şekilde ağaçlandırma projesi yapılacak'

soL'a konuşan Kuşdili Platformu’ndan Gülsün Gökalp de, Yeşil Alanlar Daire Koordinatörü'nün kendisini bilgilendirdiğini ve Ulaşım Daire Başkanlığı ile yaptıkları ortak toplantıda otopark projesinden vazgeçildiğini söylediğini aktardı. Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını süreci takip etmeye devam edeceklerini belirten Gökalp, "Kadıköy halkının öngördüğü şekilde çayır formatında bir ağaçlandırma projesi yapacaklarını ilettiler" şeklinde konuştu.