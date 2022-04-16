Kadıköylüler eylemdeydi: Kuşdili Çayırı yeşil alan olmalı, otopark değil

Kadıköylüler Kuşdili Çayırı'nda İBB tarafından yapımına başlanan otopark ve peyzaj projesine karşı bir araya geldi, itirazlarını dile getirdi.

"Bugün burada, Kuşdili Çayırı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan otopark ve peyzaj projesiyle ilgili kaygılarımızı ve taleplerimizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için toplandık" diyen Kadıköylüler, "Kuşdili Çayırı doğal ve tarihi SİT alanıdır. Aynı zamanda Kurbağalıdere’nin taşma alanıdır. Kadıköy’ün merkezinde, esasen kamuya ait bu alanla ilgili bugüne kadar birçok kere AVM projesi gündeme getirildi. Kadıköy halkı sahip çıktı, davalar açıldı ve mahkeme kararı gereği Kuşdili Çayırı yapılaşmaya açılamadı" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘yeşil alan düzenlemesi’ adı altında yeni bir planın gündeme getirildiği ve hızla yapımına başlandığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"İBB yetkilisinin mahallemize gelerek yaptığı açıklamada mevcut otoparkın 150 araçla sınırlandırılacağı, çayırın tümünün yeşil alan yapılacağı söylendi. Yeni planı edindiğimizde Kadıköylüler olarak tam hayal kırıklığına uğradık. Çayırın ortasından geçmekte olan cadde kaldırılmakta, mevcut otopark ise şu anki yolu da aşarak çayırın tam ortasına yerleştirilmektedir. Otoparkın çevresine yeşil bir kuşak oluşturulmakta, ancak bu yeşil diye adlandıırılan alan, beton zemin üzerine peyzaj düzenlemesi olarak adlandırılmaktadır. Yapılacak bu düzenlemenin tarihi Kuşdili Çayırı’nın yeniden canlandırılması ile bir ilgisi yoktur. İBB’nin Kurbağalıdere’nin kıyılarını kapsayan Yaşam Vadisi projesi, bu haliyle kabul edilemez. Kuşdidi Çayırı’nın yakınında yer alan 5 mahallemizin temiz hava soluyabileceği yeşil alanı yoktur. Kadıköy merkezinde teneffüs ettiğimiz havadaki kirlilik oranları Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği rakamların çok çok üzerindedir. Gözle görülmüyor ama zehir solumaktayız. Küçücük çocuklarda bile kronik astım sıklıkla görülmektedir. İBB yönetimince öncelikle mahkeme kararlarına uyulmalıdır. Her gün yüz binlerce aracın park ettiği ve dolaşımda olduğu bir yer haline getirilen Kadıköy ne bu trafik yükünü ne de bu keşmekeşliği kaldırabilir. Kuşdili Çayırı tarihi ve doğal SİT alanı olduğundan, önce beton kaldırılmalı, sonra ağaçlandırılmalıdır. Bu, dere taşkınları açısından da gereklidir. Deprem toplanma alanımızın olmadığını da hatırlatmak isteriz. İBB Başkanı Ekrem İmmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın birlikte burayı tekrar çayır ve koruluk alan yapmasının önünde hiç bir engel yoktur. Kadıköy Söğütlüçeşme garında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmak istediği AVM projesi de aynı nedenlerden dolayı yapılamaz. Kadıköylüler insan ve bütün canlıların yaşamını tehlikeye atan her türlü rant projesine karşı çıkacaktır.

İmza çalışması sürüyor

Projeye karşı Osmanağa Mahallesi Muhtarlığı bir metin paylaşarak bu metni imzaya açtı. Söz konusu metne pek çok kurum imza atarken, imza toplama çalışmasının sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan bugün saat 14.00'te ise Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda buluşacak olan Kadıköylüler yapımına başlanan ve şirketin "AVM olmadığını" iddia edip "kültür, sanat, yiyecek-içecek merkezi" diye sunduğu projeye itirazını dile getirecekler.