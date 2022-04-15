Söğütlüçeşme 'AVM gar' projesinde yeni gelişme

İstanbul Kadıköy'deki Söğütlüçeşme tren istasyonunu alışveriş merkezine (AVM) dönüştüreceği gerekçesiyle itiraz edilen planlar geçen yaz mahkeme tarafından iptal edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planları revize ederek yeniden askıya çıkarmıştı.

Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. da geçtiğimiz günlerde Kamuoyu Aydınlanma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada Akfen iştiraki Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin Söğütlüçeşme Projesi yatırımındaki Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü inşaatına bu ay içinde başlanacağını duyurmuştu.

Sözkonusu notta şirketin "Söğütlüçeşme'yi bir kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planladığı" kaydedilmişti. Şirketin bu projeyle ilgili olarak "bulunduğu şehrin en iyilerini tek bir çatı altında bir araya getiren, yiyecek ve kültür pazarı konseptiyle Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal, Lizbon ve Dubai olmak üzere dünyada yedi şehirde faaliyet gösteren TimeOut Market ile potansiyel bir işbirliği yapmak üzere gizlilik sözleşmesi imzaladığı ve görüşmeler başladığı" belirtilmişti.

Proje için harekete geçen şirket bölgeye prefabrikler yerleştirdi, bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın afişleri asıldı.

Şirketten yeni açıklama: 'AVM değil yiyecek-içecek merkezi'

Söğütlüçeşme'ye AVM gar inşaatına başlanacağı haberlerinin ardından şirketten KAP'a yeni bir "özel durum" açıklaması yapıldı.

Şirket bu açıklamasında bölgeye yapılacak projenin "AVM" olmayacağını savunurken yeni projenin istasyonu bir "açık hava kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi" haline getireceği kaydedildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında haberleştirildiği şekliyle, iştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. çatısı altında hayata geçirilecek Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu alana kesinlikle bir alışveriş merkezi (AVM) yapılmayacaktır.

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nu seferler açısından ihtiyacı olan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü’nü sağlamanın yanı sıra açık hava kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planladığımız projeye yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

Şirketimiz proje ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda farklı uluslararası işletme markaları ile imzaladığı gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde potansiyel işbirliklerini görüşmeye devam etmektedir.”

Yarın eylem yapılacak

Bakanlık tarafından planlar askıya çıksa da projenin ne mahkeme ne bölge halkı ne de koruma kurulu tarafından onaylanmış olduğuna dikkat çeken Kadıköylüler projeye tepkilerini göstermek için yarın Söğütlüçeşme metrobüs durağında buluşarak basın açıklaması yapacaklar.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı da yarın saat 14.00'te yapılacak "Söğütlüçeşme'de AVM değil nefes almak istiyoruz" başlıklı basın açıklamasına katılım çağrısı yaptı.