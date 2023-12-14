İYİP'te görevden almalar sürüyor: 'CHP’yle işbirliğini savunuyorum'

İYİP, yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan ekiple yollarını ayırmaya devam ediyor.

İYİP, Meral Akşener’in istifa etmesini istediği İbrahim Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekili seçen 7 İBB Meclis Üyesini ve İbrahim Özkan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Akşener’in be kez de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, emekli hakim Ahmet Zeki Üçok’u da görevden aldığı konuşuluyor.

'Henüz resmiyet kazanmadı'

Üçok, Serbestiyet’ten Hilal Köylü'nün “Görevden alındınız mı? Alındığınıza dair bilgiler var” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. İyi Parti’de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de genel başkandadır. Genel başkanın takdiridir her şey.”

CHP'yle işbirliğinden yana tavır almıştı

Ahmet Zeki Üçok, İYİP Genel İdare Kurulu’nun (GİK) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in işbirliği teklifini oylamak için yaptığı toplantıda işbirliğini savunan ekibin içinde yer almıştı.

İşbirliğinin partiye kazandıracağına dair haritalı bir sunum hazırlığı yapan ancak bu sunumu yapamayan Üçok, haritaları basına sızdırmak ve parti disiplinine uymamakla suçlanmıştı. Üçok, o haritalar, GİK’te yaşananlar ve sonrasında kendisine partiden gelen suçlamalarla ilgili de şöyle dedi:

“Partinin CHP’yle işbirliği yapması durumunda nasıl kazanacağına ilişkin haritalı sunumumu daha önce genel başkanımız Meral Akşener’e yaptım. Kendisi de bana bu sunumu GİK’te yapmamı söylemişti. Ancak GİK toplantısında sadece sözlü anlatım yapmamı ve haritalı sunumdan vazgeçmemi istedi.

CHP’yle işbirliğini savunuyorum ama GİK’te işbirliğinin reddine karar verildi. Bu karara da saygı duyuyorum. Ben bu haritalı çalışmaları üç gündür yapmıyorum. Çevremdeki arkadaşlarımla aylardır yapıyorum. Bu bilinmiyormuş gibi GİK sonrasında bana şık olmayan, yakışıksız eleştirilerle yaklaşıldı. Bu, böyle olmaz. Böyle olmamalıydı.”