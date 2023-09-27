İYİP'te İstanbul İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı

İYİP'te, başkan Coşkun Yıldırım'ın da aralarında olduğu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tüm isimler görevden alındı.

Konuya ilişkin Coşkun Yıldırım tarafından İYİP İstanbul Basın Danışmanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel merkezin gönderdiği yazıya istinaden bugün itibari ile İstanbul İl Başkanlığı görevim tüm İl Yönetimi ile birlikte tamamlanmıştır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haklarınızı helal ediniz."

Yıldırım'ın, teşkilatın "değişim" talebi üzerine görevden alındığı belirtilirken Yıldırım'ın yerine İYİP Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun'un getirilmesi bekleniyor.

Görevden alınan Coşkun Yıldırım, İYİP İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.

Yıldırım iki gün önce sosyal medya platformu X üzerinden "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.