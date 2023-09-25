İYİP'te istifa: Liste dışı kalan vekiller arasındaydı

İYİP eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in parti üyeliğini sonlandırdığı öğrenildi. Aydın, 27. Dönem milletvekili olan ve parlamento seçiminde aday gösterilmeyen 25 vekil arasındaydı.

İYİP Aydın İl Başkanı Recep Taner, istifayı doğrulayarak "Biz de sistemden gördük. İYİ Parti önceki dönem milletvekili Aydın Adnan Sezgin, sistem üzerinden partisinden istifa etti. Zaten ortalıkta yoktu. İstifa ettiği doğrudur” şeklinde konuştu.

Taner, Sezgin ile telefonla bir görüşme sağlayamadığını söyleyerek "Geçtiğimiz seçimlerde yapılan ön seçimde beşinci sırada çıkan arkadaş, seçim sürecinde sadece Genel Başkan (Meral Akşener) Aydın'a geldiğinde görüntü verdi. Bir daha ortalıkta görünmedi. Şimdi de istifa etmiş hayırlı olsun” dedi.