İstifa ettirilen Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği'ne seçenler 'kesin ihraç'la disipline sevk edildi

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kararın ardından bugün İBB İYİP grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplandı. Sekiz Meclis üyesinin, yedi tanesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullandı. Böylece, dün Akşener’in, grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, bugün yeniden Grup Başkanvekili oldu.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan, “Hür ve müstakil” bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Disipline sevk edildiler

İYİP, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıkladı.

İYİP İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyunun dikkatine ;

İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.

Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiştir.”