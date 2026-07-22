İyice cılkını çıkardılar: Gazeteci Uludağ’ın paylaşımını alıntılayan gazeteciye gözaltı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 22.07.2026 , 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 , 12:49
İktidarın sosyal medya paylaşımları üzerinden gazetecilere, sanatçılara yönelttiği gözaltı sopasında iş çığrından çıkmış görünüyor. Gözaltına alınan gazetecilerin paylaşımını alıntılayan gazeteciler, soruşturma açılan komedyene cezaya sosyal medyadan tepki gösteren oyuncular gözaltına alınıyor.
Gazeteci Alican Uludağ dün gözaltına alındı, bugün adli kontrolle serbest bırakıldı.
Uludağ’ın gözaltına alınma sebebi sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımdı:
Türkiye’de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları dağıtılıyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı hiçe sayılıyor. Kamuoyunda o kişiyle ilgili yaratılan kanaatler, algılar üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Kişi, halkın gözünde peşinen suçlu ilan edilip resmen infaz ediliyor. Normal hukukta kural olarak tutuklama istisnayken, artık tutuklama esas, serbest bırakma istisna haline getirildi. Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur.”
Bugün adliyeye sevk edilen Uludağ haftada 4 gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
Aynı paylaşımı dün akşam alıntılayan Antalyalı yerel gazeteci Ali Taş ise bugün gözaltına alındı.
Taş, Alican Uludağ’ın paylaşımını alıntılayarak şöyle yazmıştı:
Oğuzhan Uğur olayı yine insaflı sayılır.
Muhittin Böcek'in oğlu Gokhan Böcek ile eşinin görüntüleri, ki telefon adlı emanetteydi ya da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel görüntüleri, ki emniyet kaydıydı, bunları unutmayalım.
O zaman da bas bas bağırdık. ‘Bu insanlık suçudur, bu 21. YY. İşkencesidir’ diye.
Karşı karşıya kaldığımız durum, bize gerçek ötesini (post truht) cebren ve hile ile 'gerçek' olarak dayatılmasından başka bir şey değildir.
Eskiden gerçeğin kabul ettirilmesi, en azından rıza üretimine dayandırdı. Şimdi rıza da hak getire.”
Bu paylaşım sonrası yerel gazeteci Ali Taş gözaltına alınma olasılığını düşünerek bir paylaşım daha yapmış ve “Alican Uludağ'ın yaptığı paylaşımı ben de alıntılayarak aşağıdaki paylaşımı yaptım. Bana gelip alacaksanız, uyumayayım ki boş yere uykum bölünmesin” ifadelerine yer vermişti.
Kısa süre sonra Ali Taş da gözaltına alındı.
Komedyen Ulu'ya cezaya tepki gösteren Levent Üzümcü gözaltına alınmıştı
Geçen hafta oyuncu Levent Üzümcü de komedyen Tuba Ulu’ya “Kanuni Sultan Süleyman” şakası nedeniyle verilen cezaya dair sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.
“Halkı kin ve düşmanlığa teşvik” iddiasıyla tutuklamaya sevk edilen Üzümcü ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
AKP iktidarının gazetecilere karşı sopa olarak kullandığı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla bu yılın başından itibaren aralarında Furkan Karabay, Alican Uludağ, İsmail Arı, Fatih Ergin'in de bulunduğu çok sayıda gazeteci gözaltına alındı, bazıları aylarca tutuklu kaldı.
Komedyen Deniz Göktaş da “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla 3 Temmuz'da tutuklandıktan sonra Tekirdağ Karatepe Cezaevi'ne gönderildi.
"Yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla soL Haber dahil çok sayıda basın kuruluşuna ve gazeteciye açılan soruşturmalar ve yargılamalarsa sürüyor.
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