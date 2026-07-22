İyice cılkını çıkardılar: Gazeteci Uludağ’ın paylaşımını alıntılayan gazeteciye gözaltı

İktidarın sosyal medya paylaşımları üzerinden gazetecilere, sanatçılara yönelttiği gözaltı sopasında iş çığrından çıkmış görünüyor. Gözaltına alınan gazetecilerin paylaşımını alıntılayan gazeteciler, soruşturma açılan komedyene cezaya sosyal medyadan tepki gösteren oyuncular gözaltına alınıyor.

Gazeteci Alican Uludağ dün gözaltına alındı, bugün adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uludağ’ın gözaltına alınma sebebi sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımdı:

Türkiye’de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları dağıtılıyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı hiçe sayılıyor. Kamuoyunda o kişiyle ilgili yaratılan kanaatler, algılar üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Kişi, halkın gözünde peşinen suçlu ilan edilip resmen infaz ediliyor. Normal hukukta kural olarak tutuklama istisnayken, artık tutuklama esas, serbest bırakma istisna haline getirildi. Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur.”

Bugün adliyeye sevk edilen Uludağ haftada 4 gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Aynı paylaşımı dün akşam alıntılayan Antalyalı yerel gazeteci Ali Taş ise bugün gözaltına alındı.

Taş, Alican Uludağ’ın paylaşımını alıntılayarak şöyle yazmıştı:

Oğuzhan Uğur olayı yine insaflı sayılır.

Muhittin Böcek'in oğlu Gokhan Böcek ile eşinin görüntüleri, ki telefon adlı emanetteydi ya da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel görüntüleri, ki emniyet kaydıydı, bunları unutmayalım.

O zaman da bas bas bağırdık. ‘Bu insanlık suçudur, bu 21. YY. İşkencesidir’ diye.

Karşı karşıya kaldığımız durum, bize gerçek ötesini (post truht) cebren ve hile ile 'gerçek' olarak dayatılmasından başka bir şey değildir.

Eskiden gerçeğin kabul ettirilmesi, en azından rıza üretimine dayandırdı. Şimdi rıza da hak getire.”