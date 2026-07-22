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Gazeteci Alican Uludağ haftada 4 gün imza şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, haftada 4 gün imza ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 22.07.2026 , 16:16

AKP iktidarının gazetecilere yönelik baskıları bitmek bilmiyor.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, bugün adliyeye çıkarılmıştı.

Uludağ, haftada 4 gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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