Gazeteci Alican Uludağ haftada 4 gün imza şartıyla serbest bırakıldı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 22.07.2026 , 16:16
AKP iktidarının gazetecilere yönelik baskıları bitmek bilmiyor.
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, bugün adliyeye çıkarılmıştı.
Uludağ, haftada 4 gün imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
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