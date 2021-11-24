İTÜ yurtlarında torpil: Ortaya çıkaran öğrenci tehdit edildi

Birçok üniversitede olduğu gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de (İTÜ) dönem başladığından beri devam eden barınma sorunu çözülmüş değil.

Torpil itirafı

Barınma sorunu yaşayan bir İTÜ öğrencisi, okulun görece lüks bir yurdunda fiyat bandından dolayı boş oda olduğunu duyması üzerine yurt ofisine gitti. Yurt ofisiyse söz konusu "Gölet yurtları"nda boş yer olduğunu fakat bu odaların rektörlüğün özel olarak seçtiği öğrencilere ayrıldığını söyledi.

Yurt yok, tehdit var

Yaşadıklarını soL'a anlatan ve itiraf edilen torpili bir WhatsApp grubunda okul arkadaşlarıyla paylaştığını belirten üniversite öğrencisi, günün ilerleyen saatlerinde yurt koordinatörlüğünden aradığını dile getirdi. Arayan kişinin kendisini Maden Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak tanıttığını anlatan öğrenci, yurt yerleşimine dair bir bilgilendirme beklerken telefonda tehdit ve hakaretlere uğradı.

Özel bir WhatsApp grubundaki yazışmalar üzerinden bir öğrenciye "yalancı", "terbiyesiz" diye hakaretler eden yurt koordinatörlüğü, "mesajların elimde rektörlüğe vereceğim" şeklinde tehditlerle yurt ofisinde torpili itiraf eden çalışanın ismini almaya çalıştı.