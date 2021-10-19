İTÜ öğrencilerine kampüste özel güvenlik saldırısı

Üniversitelerin açılmasıyla yakıcı hale gelen barınma sorunu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de yurt kapasitelerinin yetersizliği yüzünden gündemdeydi.

Barınma sorununa ve yurt yetersizliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler ve İTÜ Dayanışması, 18 Ekim pazartesi akşamı ana kampüsteki merkezi derslikte konaklamak için çağrı yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde güvenlikler artarken, rektörlüğün kampüse çevik kuvvet ve göz altı otobüsleri sokmasıyla özel güvenliğin öğrencilere müdahalesi başladı. Yapılan müdahalede darp edilen öğrenciler arasında fenalaşanlar oldu. Polis saldırısında gözaltına alınan öğrencilerin olduğu bildirildi.