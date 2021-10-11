İTÜ yönetimi Ayazağa işçilerini tutanakla tehdit ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ), yüz yüze eğitime geri dönülen ilk dönem 4 Ekim Pazartesi günü başladı. Üniversitedeki altyapısal yetersizlik daha ilk günden birçok alanda krize dönüştü. Kapasite sorunun en yoğun yaşandığı yerlerden biri de yemekhaneler oldu.
Öğrenci talebinin karşılanamaması bir yana personel eksiklikleri sebebiyle yemekhane işçileri ilk haftadan mobbinge maruz kaldıklarını belirttiler. Durumdan şikayetçi olan ve soL'a konuşan işçiler, idarenin çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, eskisine göre yarı yarıya düşen personel sayısı sebebiyle uzun saatler çalıştırıldıklarını, tutanak tehditleri ile zorla mesaiye bırakıldıklarını paylaştı. Aynı zamanda idarenin siyasi yakınlık kurduğu, akrabalık ilişkilerinin bulunduğu kimi personele de torpil geçtiği söyleniyor. Özellikle yeni işe alımlarda bu yakın ilişkilere iltimas gösterildiğini belirttiler. Yemekhanedeki kalite düşüşünün ana sebebi olarak da bu ilişkilenmeyi işaret ettiler.
İTÜ Yemekhane işçilerine Türkiye Komünist Gençliği’nden destek
TKG İTÜ Örgütü de konuya dair bir açıklama yaptı ve işçilere destek çağrısında bulundu: