İTÜ yönetimi Ayazağa işçilerini tutanakla tehdit ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ), yüz yüze eğitime geri dönülen ilk dönem 4 Ekim Pazartesi günü başladı. Üniversitedeki altyapısal yetersizlik daha ilk günden birçok alanda krize dönüştü. Kapasite sorunun en yoğun yaşandığı yerlerden biri de yemekhaneler oldu.

Öğrenci talebinin karşılanamaması bir yana personel eksiklikleri sebebiyle yemekhane işçileri ilk haftadan mobbinge maruz kaldıklarını belirttiler. Durumdan şikayetçi olan ve soL'a konuşan işçiler, idarenin çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, eskisine göre yarı yarıya düşen personel sayısı sebebiyle uzun saatler çalıştırıldıklarını, tutanak tehditleri ile zorla mesaiye bırakıldıklarını paylaştı. Aynı zamanda idarenin siyasi yakınlık kurduğu, akrabalık ilişkilerinin bulunduğu kimi personele de torpil geçtiği söyleniyor. Özellikle yeni işe alımlarda bu yakın ilişkilere iltimas gösterildiğini belirttiler. Yemekhanedeki kalite düşüşünün ana sebebi olarak da bu ilişkilenmeyi işaret ettiler.

İTÜ Yemekhane işçilerine Türkiye Komünist Gençliği’nden destek

TKG İTÜ Örgütü de konuya dair bir açıklama yaptı ve işçilere destek çağrısında bulundu:

"İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzun süredir var olan ve artık tahammül sınırlarını aşmış altyapı sorunu hem öğrencileri hem de emekçileri derinden etkilemektedir. Yetersiz yurt kapasitesiyle binlerce öğrenciyi mağdur edip, örgün eğitim hakkıyla oynayan İTÜ rektörlüğü, halihazırda yeterli olmayan yemekhanelerin personel sayılarını azaltarak varolan krizi derinleştirmektedir.

Kesintilerin beraberinde gelen iş yükü artışını karşılayamayan yemekhane emekçilerine mobbing uygulanmakta, öğrencilere ise günden güne kalitesi düşen bir hizmet sağlanmaktadır.

Türkiye Komünist Gençliği olarak insanlık dışı çalışma şartlarına itilen, işlerini korumak için var güçleriyle çalışan ve bunca eksikliğe rağmen biz öğrencilere yemek sağlayan yemekhane emekçilerinin yanındayız.

İTÜ Rektörlüğü birim ayırmaksızın yemekhanelerde tam istihdam sağlamalıdır.

Tüm sıra arkadaşlarımızı yapılan baskılara, tehditlere karşı İTÜ emekçilerinin sesini yükseltmeye çağırıyoruz."