İtalya'da düz dünyacılıktan virüs inkârcılığına komplo teorilerine inananlar artıyor

Araştırma enstitüsü Censis tarafından yürütülen bir anket, komplo teorilerinin İtalya'daki insanlar arasında yaygınlığının artış gösterdiği sonucuna ulaştı.

"2021'de İtalyan Toplumu" başlıklı ankete katılan bin 200 kişinin yüzde 6'sı koronavirüsün yalan olduğunu öne sürerken yüzde 11'iyse aşıların Covid-19'a karşı bir işe yaramadığı yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 12,7'si içinse bilim yarardan çok zarar veriyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ünden fazlası, büyük çokuluslu şirketlerin "başımıza gelen her şeyden sorumlu" olduğunu belirtti.

Aynı zamanda, katılımcıların yüzde 20'si, 5G teknolojisinin insanların zihinlerini kontrol etmek için kullanıldığına inandığını söyledi.

Buna ek olarak geçtiğimiz dönemlerde var olan klasik komplo teorilerine kananların da sayıları yüksek çıktı. Ankete cevap verenlerin yüzde 10'u Ay'a inişin sahte olduğunu söyledi ve yaklaşık yüzde 6'sı yerküremizin düz olduğunu öne sürdü.

Öte yandan göçmen karşıtı ve ırkçı komplo teorileri arasında başta gelen "büyük ikâme" teorisine, yani göçmenlerle İtalyanların "yerlerini değiştirmek için" sözde büyük bir oyunun döndüğüne ve "göçmenlerin bu yüzden İtalyanlardan çok çocuk yaptığına" inananlarsa yüzde 39,9'a ulaştı.