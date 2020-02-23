Düz dünyacı amatör astronot uçmayı başardı, düşmeyi beceremedi

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için kendi ev yapımı roketiyle fırlatmalar düzenleyen düz dünyacı Mike Hughes, son kalkışında başarısız oldu ve yer küreye çakıldı. Düz dünyacı kazadan sağ kurtulamadı.

Düz dünyacı Mike Hughes kendini ev yapımı bir roketle gökyüzüne fırlattıktan sonra düşüşün ardından yaşamını yitirdi. Hughes ev yapımı roketleriyle düzenlediği fırlatmalarla dünyanın düz olduğuna dair delil toplamaya çalışıyordu. Düz dünyacı Hughes buharla çalışan roketleriyle yer küreden 1,5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

Kendi kendine roket yapmayı öğrenen Hughes, Dünya'nın düz olduğuna olan inancından dolayı ün kazandı. Hughes, düz dünyacılığa yönelik inancının son roket testinin temel motivasyon unsuru olmadığını ve bunun sadece bir "gözü peklik" olduğunu vurgulamıştı.

64 yaşındaki amatör astronot, ilk defa 2014 yılında kendini yer küreden fırlattı. Düz dünyacı Hughes, yerküreye en uzaktan baktığı başarılı girişimi, Mart 2018'de, 563 km / saat hızla 572 metre yükseğe çıktığı zaman gerçekleşti. Amatör astronot önceki uçuşları esnasında çok sayıda yara aldı.



SPONSORU: DISCOVERY CHANNEL

Düz dünyacının son deneyleriyse ABD merkezli "belgesel kanalı" Discovery Channel'e ait Discovery Science'da "Ev Yapımı Astronotlar" adında bir dizi projesi olarak sergilenmesi planlanıyordu. Amatör astronotun sponsorları arasında "Hudapp" isimli çöpçatanlık uygulaması da dikkat çekiyordu.

ABD BAŞKANI TRUMP’A SELAMLAR

Düz dünyacı Hughes, geçtiğimiz yıl yaptığı başarısız bir fırlatma girişimi öncesinde verdiği bir demeçte, “Bu fırlatma, ABD’lilerin bu ülkeyi tekrar yüceltmelerine yardımcı olmak için ilham vermek konusundaki kişisel arzumla ilgili" dedi. "Gözü pek" düz dünyacı basında yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın Make America Great Again (Amerika'yı yeniden yüceltelim) sözlerini, ev yapımı, buharla çalışan, insanlı roketimle yaymak istiyorum. Ben yerli ve milli ‘Roket Adamı’yım" demişti.



Düz dünyacı Hughes'un hayatını tehlikeye atarken nihai amacı dünyanın yüzeyinin 100 km yukarısında, uzayın başlangıcını temsil eden sınır olan Karman çizgisine ulaşıp "dünyanın düz olduğunu" kanıtlamaktı.

