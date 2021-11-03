İtalya'da bir kasaba Bolsonaro'yu 'fahri hemşeri' ilan etti, tepki gösterenlere polis saldırdı

Brezilya'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya Anguillara Veneta tarafından fahri vatandaşlık verildi. Ancak pazartesi Veneto bölgesindeki kasabaya gelen Bolsonaro'yu yerli halk protestolarla karşıladı.

Bolsonaro'nun dedesinin babası, Veneto bölgesindeki 4 bin 200 kişilik nüfusa sahip kasaba Anguillara Veneta'da doğmuştu. Kasabanın aşırı sağcı belediye başkanı Alessandra Buoso'nun geçen hafta Bolsonaro'ya "fahri hemşerilik" vermesi üzerine protestocular belediye binasının duvarına “Bolsonaro Yallah” yazmıştı. Pazartesi kendisinin kasabaya gelmesiyse öfkeyle karşılandı.

Belediye başkanı Alessandra Buoso, ülkenin aşırı sağcı muhalefet lideri Matteo Salvini'nin partisi Lig üyesi. Eski İçişleri Bakanı Salvini, 'Türk fındıkları' dolayısıyla Nutella'ya muhalefeti ve göçmen karşıtı demeçleriyle tanınıyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Bolsonaro, Roma'daki G20 zirvesine katıldıktan sonra Anguillara Veneta'ya geldi.

Kasabadaki aşırı sağcılar Brezilya bayraklarıyla Bolsonaro'yu karşılarken geri kalan kasaba halkı "Amazon için adalet" ve "Diktatörlere hemşerilik yok" yazılı pankartlarla yürüdü.

Ancak polis, Bolsonaro'ya hemşerilik verilmesine karşı çıkanlara tazyikli suyla saldırdı.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Bolsonaro ve korumalarını ağırlamak kasaba belediyesine yaklaşık 10.000 avroya (111 bin 906 lira) mâl oldu.

Anket sonuçlarına göre Bolsonaro'nun oylarının 2022 seçimleri öncesinde büyük oranda düşmesi bekleniyor.

Geçen hafta, Brezilya senato komitesi, savcıların Bolsonaro'yu şarlatanlık ve suça teşvikten kamu fonlarının kötüye kullanımına ve insanlığa karşı suçlara kadar değişen suçlamalarla yargılamasını isteyen bir raporu resmen onayladı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da senatörler Bolsonaro'nun ülkede 600 binden fazla Covid-19 ölümü nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmasını talep etmişti.