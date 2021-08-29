Bolsonaro: Önümde üç seçenek var, tutuklama, ölüm veya zafer

Din adamlarına yönelik yaptığı konuşmada Brezilya'nın faşişt Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro geleceği için üç seçenek gördüğünü söyledi ve 2022 seçimlerini sonucunda ya tutuklanacağını, ya öldürüleceğini ya da Brezilya'nın bir sonraki başkanı olacağını söyledi.

Faşist lider, "Geleceğim için üç alternatifim var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" diyerek ardından "Dünyadaki hiç kimse beni tehdit etmez!" şeklinde bir ifade kullandı.

Bolsonaro, din görevlilerinin toplantısında yaptığı açıklamada, "Bir kopuşu ne arzulayan ne de kışkırtan bir başkanımız var ama hayatta her şeyin bir sınırı var. Bununla yaşamaya devam edemem" diye konuştu.

Bolsonaro'nun sözleri, ülkedeki elektronik oylama sistemlerine yönelik başlattığı kampayayı ve büyük düşüş gösteren anket sonuçlarını takiben geldi. Bolsonaro kaybettiği takdirde gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyeceği tehdidinde de bulundu.

Faşist lider Jair Bolsonaro, ülkenin elektronik oylama sisteminin hileye karşı savunmasız olduğunu iddia ederek, bunun yerine basılı pusulaları kabul etmeyi teklif etti. İddiaları, Bolsonaro'nun kendisini yalan haber yaydığı için soruşturmakta olan Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından inceleniyor.

Bolsonaro, elektronik oylama sistemine yönelik saldırılarının yanı sıra, Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i görevden almaya da çalıştı ancak henüz başarılı olamadı.