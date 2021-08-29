Bolsonaro destekçilerine silahlanma çağrısı yaptı: Herkes bir tüfek almalı, lanet olsun!

2022 seçimleri için yapılan anketlerde geride kalan Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'daki destekçilerinden oluşan bir kalabalığa herkesi mümkün olan en kısa sürede birer tüfek almaya çağırdı.

2019'da göreve gelmesinden beri gittikçe fanatikleşen kitlesine yönelik yaptığı konuşmada Bolsonaro, “Herkes bir tüfek almak zorunda, lanet olsun! Silahlı insanlar asla köleleştirilemeyecek" dedi. Bolsonaro bu konuşmayı resmi konutu Alvorada Sarayı'nın dışında bir destekçi kalabalığına yaptı.

Silahların "çok pahalıya mal olduğunu" söyleyen Bolsonaro, ancak silahlanma karşıtlarını, onları satın almak isteyen ve almaya gücü yeten insanları rahatsız etmekten vazgeçmeleri konusunda "uyardı".

Bolsonaro'nun Şubat ayındaki adımı, Brezilya vatandaşlarının altı adede kadar silah sahibi olmasına izin verdi ve federal polis ve ordunun ateşli silah sahipliği üzerindeki denetimini geri aldı. Avcılık lisansı olanlar artık 30 silah satın almakta özgürken, "silah sporcuları" 60'a kadar silah alabiliyor.

O Globo gazetesinin kolluk kuvvetlerinden elde ettiği verilere göre, ülkede özel mülkiyetteki ateşli silah sayısı 2018'den bu yana 700 bin civarından 1,2 milyonun üzerine yükseldi.

Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında, Brezilya'nın silah yasalarını gevşetmeye söz verdi ve yarı otomatik saldırı tüfekleri de dahil olmak üzere ateşli silahları halka daha kolay erişilebilir hale getiren neredeyse bir düzine kararname yayınlayarak bu sözünü tuttu.

Ancak bunlardan bazıları Ulusal Kongre tarafından geri alındı.

Faşist lider Bolsonaro'ya olan destek, Brezilya'nın yaklaşık 21 milyon enfeksiyon ve 578 binden fazla ölümle dünyanın en kötü etkilenen ülkelerinden biri haline geldiğini gören Covid-19 pandemisinin ortasında çöktü. XP/Ipespe tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, ankete katılanların yalnızca yüzde 24'ünün gelecek yıl seçimlerde aday olan 66 yaşındaki faşist Cumhurbaşkanı'na oy vermeyi planladığını ortaya koyarken, solcu rakibi eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın desteğininse yaklaşık yüzde 40 olduğunu gösteriyor.

Sağcı cumhurbaşkanı, ülkenin tamamen elektronik oylama sisteminde "hile yapılacağını" öne sürerek 2022 seçimlerinin sonucunu kaybettiği takdirde kabul etmeyeceğini söyledi. Bolsonaro, hiçbir kanıtla desteklenme ihtiyacı duymadığı bu ifadeler hakkında bir soruşturmayla karşı karşıya.