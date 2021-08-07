Faşist Bolsanaro yargıçlara küfretti

Brezilya'nın faşist cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun, canlı yayınlanan görüntülerde Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi başkanı Luis Roberto Barroso'ya "o... çocuğu" dediği duyuldu.

Bolsonaro'nun Brezilya'nın en üst düzey yargıcı ve Yüksek Seçim Mahkemesi başkanı Luis Roberto Barroso ile ilgili sözleri Cuma günü, cumhurbaşkanı güney Brezilya'daki kendi destekçileriyle konuşurken sarf edildi.

Miting Bolsonaro'nun sosyal medya sayfasında canlı olarak paylaşıldı ancak daha sonra silindi.

Reuters'in haberine göre, yoruma tepki gösteren Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi başkanı Luis Barroso, bunun işini düzgün yaptığını gösterdiğini söyledi. Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, Bolsonaro'nun hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek yargıca yapılan sözlü saldırıyı eleştirdi.

Brezilya'nın faşist cumhurbaşkanı, gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda Yüksek Mahkeme ile uzun süredir devam eden bir çatışma içerisinde. Bolsonaro, elektronik sandığa sahip mevcut oylama sisteminin hileli olacağını iddia ederek, bir anlaşmazlık durumunda elle yeniden sayılması kolay olan basılı oy pusulalarıyla oy verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Faşist lider tamamen elektronik sistemi değiştirmek için bir anayasa değişikliği için bastırıyor, ancak Kongre'nin alt meclis komitesi buna karşı oy kullandı.

Bolsonaro'nun kendisi de "hileli" dediği elektronik sandıklar kullanılan oylamayla iktidara gelmişti.

Bolsonaro'nun iddialarına ilişkin bir soruşturma, bu hafta başlarında Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı ve yargıçlar oy hırsızlığı suçlamalarının asılsız olduğu sonucuna vardı. Faşist Cumhurbaşkanı, "soruşturmanın anayasanın sınırları içinde olmadığını" söyledi, ayrıca, sistemde değişiklik yapılmadan gelecek yıl yapılacak olan oylamanın sonucunu kabul etmeyeceğini de daha önce belirtmişti.