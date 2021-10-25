Brezilya'nın faşist Cumhurbaşkanı Bolsonaro: Aşı AIDS yapıyor

Folha de Sao Paulo gazetesinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, Facebook ve Instagram'da, Brezilya Cumhurbaşkanı koronavirüs aşısı ile AIDS arasındaki bağlantıdan bahsettiği bir video paylaştı.

Brezilya'nın faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun komplo teorisi videosu kısa süre sonra kaldırıldı. Bolsonaro'nun komplo teorisi aşıların HIV taşıyıcılarında AIDS'i arttırdığı yönündeydi.

Brezilya Bulaşıcı Hastalıklar Derneği ve Brezilya Tabipler Birliği, Bolsonaro'nun açıklamalarının yalan olduğunu ve HIV taşıyıcıyılarına ve hastalıkla yaşayan insanlara üç doz koronavirüs aşısı almaları çağrısında bulundu.

Brezilya Cumhurbaşkanı daha önce YouTube kanalında da maskelere ilişkin komplo teorileri paylaşmış ancak bu videolar daha sonra kaldırıldımıştı.