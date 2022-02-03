İstanbul'u elektik faturaları vurdu: Yüzde 89 artışla zam şampiyonu

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 86'sının ise değişmedi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte ocakta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 89,66 ile elektrik olduğunu açıkladı.

Yüksek artış yaşanan ürünlerden bazıları: Kabak ve salatalık

Yüksek artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 49,15 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,10 ile salatalık, yüzde 41,18 ile kabak oldu.

Geçen ay fiyatı en çok azalan ürün yüzde 9,64 ile maç giriş ücreti olurken, onu yüzde 8,33 ile kadın bluzları, yüzde 6,86 ile etek, yüzde 6,35 ile erkek gömlekleri izledi.