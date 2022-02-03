Cemevine 30 bin TL elektrik faturası geldi

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'nin "ticarethane" grubunda sayılan Ocak ayı elektrik faturası 30 bin TL geldi.

'Cemevini ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz'

Faturanın dijital kopyasını Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat paylaştı.

Fırat paylaşımında, “Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun…” ifadesini kullandı.