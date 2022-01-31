TKP'den Erdoğan'a 'elektrik faturası' yanıtı

Erdoğan'ın yeni elektrik tarifesi açıklamasına tepki gösteren TKP 'Halkla pazarlığı bırakın!' diyerek 'hemen devletleştirme' çağrısını yineledi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüksek elektrik faturalarına ilişkin yeni tarife düzenlemesi talimatı verdiklerini söylerken "En düşük tarifede aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Erdoğan'ın bu açıklamasına "Halkla pazarlığı bırakın!" diyerek tepki gösterdi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Halkla pazarlığı bırakın! İnsanca yaşamak için gerekli olan elektrik tüm yurttaşlara ücretsiz sağlanmalıdır. Özel şirketleri beslemeyi bıraktığınız gün, bu son derece mümkündür!
#HemenDevletlestirme" denildi.

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Erdoğan: Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatı verdik

 