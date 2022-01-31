Erdoğan: Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatı verdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaklaşık 2 saat 20 dakika süren "kabine" toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan görevden ayrılan eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür ettiği konuşmasında "Bundan sonra da değişiklikler yapabiliriz" diyerek yeni "kabine değişikliği" sinyalini verdi.

Erdoğan elektrik tarifelerinde yeniden düzenlenme talimatı verildiğini duyurarak "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz doğaldır. Kabinede görev değişimi de bir bayrak yarışıdır.

- (Artan elektrik faturaları) Yılbaşı itibariyle tarifelerde zorunlu düzenlemelere gitmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın faturaların iki hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatı verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

- 2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

- Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.

- (Üç yeni destek paketi) Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.

İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır.

- Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.

- Tabi afetlerle mücadelede dünyada örnek bir ülkeyiz.

- (Orman yangınları) Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz.

- Son 3 yıldır ekonomideki dalgalanmalarla Türkiye gemisini belki biraz sarstılar ama asıl amacına ulaşamadı.

- 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.

- Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz."