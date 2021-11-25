İstanbul'daki protestolarda 70 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hayat pahalılığına karşı süren protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türk lirasının dolar ve avro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesiyle başlayan protesto eylemleri devam ediyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü ilçelerinde sokağa çıkan yurttaşlar, hükümetin ekonomi politikalarını ve hayat pahalılığını protesto etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; dünkü protestolarda, "izinsiz gösteri" düzenlendiği gerekçesiyle 70 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.