İstanbul Eczacı Odası: HPV aşısı mücadelemiz zafere ulaşıyor

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamada HPV aşılarının ücretsiz uygulanması için bir planlama yaptıklarını duyurmasının ardından bir açıklama yaptı.

"HPV aşısı mücadelemiz zafere ulaşıyor, mutluyuz ve gururluyuz" başlıklı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada HPV aşılarının ücretsiz uygulanmasıyla ilgili bir planlama yaptıklarını açıkladığı hatırlatıldı.

Bakan Koca'nın, “Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Belirlenen bir grupta aşılanmaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe geliştireceğimizi ifade etmek isterim” ifadelerini kullandığı belirtilen açıklamada "Eczacılar olarak HPV aşılarının ücretsiz olması için yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemiz büyük bir zaferle sonuçlanmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HPV aşısı mücadelesinin ilk kıvılcımını çakan, bu mücadeleyi büyüten, yılmadan emek verip sonuca ulaşmasını sağlayan Ecz. Cem Kılınç ve Ecz. Buğra Üstündağ,

Sağlık Bakanlığına HPV aşılarının ücretsiz olması için rapor sunan, fakültelerde etkinlikler düzenleyen, broşür ve billboard çalışmalarıyla farkındalık yaratan İstanbul Eczacı Odamız,

Her fırsatta sosyal medyada konuyu gündeme taşıyan meslektaşlarımız ve eczacılık fakültesi öğrencilerimiz bu zaferin mimarlarıdır.

Mutluyuz ve gururluyuz...

HPV aşısının ücretsiz olması için emek veren tüm meslektaşlarımıza ve eczacılık fakültesi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."