İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot ile Likud lideri geçici Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede, "birlik hükümeti" konusunda ilerleme kaydedilemedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar ile Likud partileri arasındaki yeni bir görüşme ayarlanmadı.

Pazar günü erken saatlerde Netanyahu ve Eisenkot, Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlık anlaşması kapsamında ilk sırayı Eisenkot'a teklif etmesinin ardından Tel Aviv'deki Kirya yerleşkesinde bulunan İsrail askeri karargahında iki saat süren bir görüşme yapmıştı.

Eisenkot'tan Netanyahu'nun daha sonra hükümete katılmasına yeşil ışık

Haaretz’in görüşme hakkında bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisiyle başka bir görüşme gerçekleştirmeyecek.

Eisenkot kendi bloğundaki partilerle hükümet kurma çabalarını sürdürme kararı alırken, Likud'un daha sonraki bir aşamada hükümete katılmasınaysa kapıyı açık bıraktı.

Yashar partisinden bir kaynak Haaretz'e yaptığı açıklamada, görüşmelerin Likud ile yaşanan önemli anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini belirterek, Eisenkot'un Netanyahu'ya “değişim hükümeti” kurulduktan sonra katılabileceğini söylediğini aktardı.

Görüşmenin Netanyahu’nun verdiği bir güvenlik brifingiyle başladığı ve ardından partiler arasındaki müzakerelere devam edildiği kaydedildi. Toplantıya Netanyahu'nun müttefiki ve eski Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer de katıldı. Dermer aynı zamanda Likud ile milletvekili Naftali Bennett'in Together (Birlikte) partisi arasındaki müzakereleri de yürütüyor.

Öte yandan Demokratlar lideri Yair Golan, Yashar'ın açıklamasına destek veren bir bildiri yayımlayarak Eisenkot'u "7 Ekim başarısızlığından sorumlu olanların yer almadığı gerçek bir değişim hükümeti" kurmaya çağırdı.

Yine pazar günü, Yashar ve Birlikte partilerinin müzakere heyetleri bir araya geldi ve her iki taraf da görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini bildirdi. Ancak görüşmeden bir koalisyon anlaşması çıkmadı.

Birlikte partisinden bir kaynak, Bennett'in koalisyon anlaşması imzalanmadan önce Haredilerin (ultra-Ortodoksların) orduya alınmasını düzenleyen yasa taslağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerektiği yönündeki tutumunu koruyacağını söyledi.

Pazar günü erken saatlerde Yashar grup başkanı milletvekili Roy Folkman, Eisenkot'un bloğundaki parti gruplarının liderlerine bir mektup göndererek, Knesset genel kurulunun toplanacağı önümüzdeki pazartesi gününe kadar hiçbir milletvekilinin parlamento oturumlarını kaçırmamasını ve yurtdışına çıkmamasını sağlamalarını istemişti. Folkman mektubunda, "Önümüzdeki hafta için özel hazırlıklar yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Arap partilerini devre dışı bırakma çabası

Netanyahu'nun dün açıkladığı teklife göre, kendisi ve Eisenkot Arap partilerinin yer almadığı sözde bir “ulusal birlik” hükümeti kuracaktı. Teklifte Eisenkot'un ne kadar süre görev yapacağı belirtilmedi. Likud'dan bir kaynak Haaretz'e, Netanyahu'nun "güvenlik gerekçelerini" öne sürerek Eisenkot'un görev süresinin başlangıcını belirsiz bir tarihe ertelemeye çalıştığını söyledi.

Netanyahu'nun Eisenkot ile görüşeceğini duyurmasının ardından Yashar genel başkanı, bloğundaki tüm parti liderleriyle görüştüğünü açıkladı. Daha sonra yapılan bir açıklamada ise Eisenkot'un Herzliya'daki bir otelde Yisrael Beiteinu lideri Avigdor Lieberman ile bir araya geldiği belirtildi. Eisenkot Netanyahu ile görüşürken, Yashar ve eski Başbakan Naftali Bennett'in Birlikte partisinin temsilcileri de ayrı bir toplantı gerçekleştirdi.

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