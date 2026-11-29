İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından başlayan koalisyon pazarlıklarında kritik bir aşamaya gelindi.

Muhalefetin kendisini dışarıda bırakan bir hükümet kurma olasılığının güçlenmesi üzerine harekete geçen geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı kabul edeceğini açıkladı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile Netanyahu, bugün Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında bir araya geldi.

Güvenlik brifingiyle başlayan görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmenin sonucuna ilişkin henüz açıklama yapılmazken Likud ve Yashar partilerinin müzakere heyetleri de koalisyon görüşmelerini sürdürdü.

Netanyahu'nun şartı: İran'a yönelik olası saldırıyı yönetmek

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, kurulması önerilen "ulusal birlik hükümeti"nde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu duyurmuştu.

Ancak Netanyahu'nun başbakanlığı ne zaman devredeceği konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı bildirildi.

İsrail'in Ynet haber sitesine göre Netanyahu, yakın gelecekte İran'a yönelik olası bir askeri operasyonu yönetebilmek için belirsiz bir süre daha başbakanlık koltuğunda kalmak istiyor.

Ancak Netanyahu'nun bundan sonra dönüşümlü başbakanlık anlaşmasının yürürlüğe girmesini istediği, Eisenkot'un ise bu şartı kesin bir dille reddettiği belirtildi.

Eisenkot, Netanyahu'nun birlik hükümeti kurma konusundaki "samimiyetini" göstermesi için Likud'a 24 saat süre vermişti.

Milletvekillerine 'Meclis'te hazır bulunun' çağrısı

Netanyahu ile müzakereler sürerken Yashar Partisi'nin olası bir güven oylaması için hazırlıklara başladığına işaret eden bir gelişme yaşandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Yashar Partisi Meclis Grup Başkanı Roy Folkman, Netanyahu karşıtı blokta bulunan partilerle İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi ve Ortak Liste'nin yöneticilerine bir mesaj gönderdi.

Folkman, milletvekillerinin 7 Aralık Pazartesi gününe kadar Meclis'teki oturumlara eksiksiz katılmalarını ve yurtdışı seyahatlerine çıkmamalarını istedi.

Önümüzdeki hafta için özel bir hazırlık yürütüldüğünü belirten Folkman, hazırlığın içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Söz konusu çağrı, Eisenkot'un önümüzdeki günlerde yeni hükümeti kurarak güven oylamasına gitmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Netanyahu'nun teklifi muhalefeti böldü

27 Ekim seçimlerinde Netanyahu liderliğindeki blok Meclis çoğunluğunu kaybetmiş, ancak muhalefet partileri de tek başlarına hükümet kurmak için gereken sandalye sayısına ulaşamamıştı.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Eisenkot, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ile koalisyon anlaşmasına varmıştı.

Netanyahu'nun son teklifi ise muhalefet içerisinde görüş ayrılıklarına yol açtı.

Liberman, Golan ve eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu'nun yer alacağı bir hükümet kurulmasına karşı çıkarken Birlikte Listesi liderlerinden eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu ile ortak hükümet kurulmasını savunuyor.

Netanyahu'nun teklifinin yeni hükümetin kurulmasını engellemeye yönelik bir hamle olduğunu düşünen Lapid, önce Likud'un yer almadığı bir hükümetin göreve başlamasını, ardından Netanyahu ile müzakere edilmesini istiyor.

Filistinli milletvekilleri kilit konumda

Eisenkot'un önünde Netanyahu ile ortaklık dışında Ultra-Ortodoks Yahudileri ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma seçeneği de bulunuyor.

Filistinlileri temsil eden iki siyasi ittifakın seçimlerde toplam 19 sandalye kazanması, bu partilerin koalisyon pazarlıklarındaki önemini artırdı.

Netanyahu ise Filistinli milletvekillerinin desteğine dayanan bir hükümetin kurulmasını engellemeye çalışıyor.

Eisenkot'a hükümeti kurması için verilen süre 6 Aralık'ta dolacak. Eisenkot'un Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan 14 günlük ek süre talep etme hakkı da bulunuyor.

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