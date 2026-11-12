İspanya’da genel greve milyonlar katıldı: 'Ülkeyi durma noktasına getirdik, şimdi değiştireceğiz'

İspanya genelinde milyonlarca kişi, anketlerde aşırı sağın önde gittiği seçimlere iki buçuk hafta kala, hızla yükselen konut fiyatlarını protesto etmek için ülkenin 14 yıl aradan sonraki ilk genel grevine katıldı.

Önce kiracı derneklerince çağrısı yapılan, ardından işçi sendikalarının da destek verdiği 24 saatlik iş bırakma eyleminin merkezinde İspanya’nın derinleşen barınma krizine karşı aylardır yükselen tepki yer alıyor.

Madrid Kiracılar Sendikası'ndan Sandra Mora, RNE radyosuna verdiği demeçte, "Aynı zamanda kiracı olan veya konut kredisi ödeyen biz işçilerin, üretimi durdurma ve ekonomiyi felç etme gücüne sahip olduğumuzu insanlara hatırlatmak son derece önemli" dedi.

Otomotiv ve liman işçilerinden yüzde 90 oranında katılım

İşçi sendikaları otomotiv ve liman sektörlerinde yüzde 90, atık toplama hizmetlerinde ise yüzde 82 olmak üzere pek çok sektörde greve yüksek katılım sağlandığını bildirdi.

Görüntüler Madrid'in güneyindeki sanayi şehri Leganés'te otomotiv işçilerinin eyleminden:

📍 LEGANÉS - CIUDAD DEL AUTOMÓVIL https://t.co/i1MPQpCujb — PCTE Madrid (@pctemadrid) November 11, 2026

Greve katılım oranı ülke genelinde farklılık gösterirken en güçlü destek, artan konut fiyatlarının özellikle yakıcı hale geldiği Katalonya ve Endülüs gibi kıyı bölgelerinden geldi.

4 milyon emekçi katıldı, okullar ve üniversiteler de kapandı

Kiracı Dernekleri Konfederasyonu yaptığı açıklamada öğle saatleri itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişinin eyleme katıldığını belirterek grevin başarıya ulaştığını duyurdu.

Birçok okul ve üniversitenin kapalı olduğu ya da asgari kapasiteyle çalıştığı bildirildi.

Madrid'deki bu iş bırakma eylemi, daha iyi çalışma koşulları talebiyle yaklaşık bir ay önce başlayan ve halen devam eden öğretmen grevinin ardından geldi.

Barselona'da toplu taşıma durma noktasına gelirken işçiler barikatlar kurdu.

Grevin gece yarısı başlamasının hemen ardından fabrikaların, hallerin ve ulaşım merkezlerinin girişleri grev gözcülerince kapatıldı. AP-7 otoyolu da dahil olmak üzere Barselona'ya giden ana yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Endülüs ve Katalonya dahil birçok kentte işyerlerinden sabahın ilk saatlerinde çıkan işçilere yönelik polis saldırıları gerçekleşti.

Desde primera hora de la madrugada, la clase obrera sale a pararlo todo en la Huelga General. Los primeros datos apuntan a un seguimiento del 75% en Andalucía. Sigamos apretando. Hoy y los días que están por venir. https://t.co/YsWlj58PHX — PCTE Andalucía (@PCTEAndalucia) November 11, 2026

Kastilya ve Leon bölgesindeki Burgos'ta sabah saatlerinden itibaren otogar çevresinde toplanan işçilere polis saldırısı böyle görüntülendi:

🚨 REPRESIÓN POLICIAL CONTRA MILITANTES DEL PCTE Y LA HUELGA GENERAL EN BURGOS 🔥La Policía Nacional y la Policía Local han cargado violentamente contra los trabajadores concentrados ante las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos durante el piquete informativo. https://t.co/DuiXDzTyhE — PCTE Castilla y León (@pcte_cyl) November 11, 2026

Barselona’da akşam saatlerinde kentin ana caddesini dolduran yüz binlerce kişi "Artık kira yok! Hemen şimdi kira grevi!" ve "Ülkeyi durma noktasına getirdik, şimdi değiştireceğiz" sloganları attı.

Sendikalar ve kiracı derneklerine göre Barselona'daki gösteriye 400 bin kişi katıldı. Polis ise sayısı 55 bin olarak duyurdu.

Başkent Madrid’de sağanak yağmura karşın yapılan gösteriye hükümet yetkililerine göre 120 bin kişi katıldı.

Ülkenin ana toptancı hali yakınlarında grev gözcüleri ile polis arasında arbede yaşanırken, binlerce kişi kentin ana bulvarına akın ederek trafiği geçici olarak durdurdu. Hükümet yetkilileri, ülke genelinde 50'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Madrid’de Kültür Bakanlığı önünde dünkü eylemde orkestra Enternasyonal marşı çalıyor:

200 personas en el piquete frente al Ministerio de Cultura en Madrid. Con la internacional por el derecho a una vivienda y salarios dignos. 11N Huelga General. https://t.co/waMk1rS7Ld — Noticias del otro lado2 (@LadoNoticias2) November 11, 2026

‘Oğlum 43 yaşında, hâlâ bir evi yok’

The Guardian’da yer alan habere göre 74 yaşındaki Almudena López ve eşi, çocuklarını düşünerek Madrid'deki protestoya katıldı.

Oğlum 43 yaşında ve maddi gücü yetmediği için hâlâ bir evi yok" diyen López, bilişim sektöründe çalışan oğlunun paylaşımlı bir dairede küçük bir oda kiralamak zorunda kaldığını söyledi. López sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben gençken üniversite mezunuysanız, biraz birikim yaparak —ki bu her zaman biraz fedakarlık gerektirirdi— başınızın çaresine bakabilirdiniz. Bugünkü durumla uzaktan yakından alakası yok.”

İspanya devlet meteoroloji kurumunun şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve fırtınalı deniz uyarısıyla iki ayrı fırtına için 14 alarm vermesine karşın on binlerce kişi 90'dan fazla yürüyüşte bir araya gelerek Barselona, Madrid ve diğer şehirlerdeki meydanlara aktı.

Cádiz, Sevilla, Córdoba ve Huelva'daki yürüyüşler ise hızı saatte 120 kilometreye (75 mil) ulaşması beklenen rüzgar tahminleri nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle Barselona'daki protestolar erken sona erdi.

İspanya genelinde hızla yükselen konut fiyatlarına karşı uzun süredir biriken öfke, Eylül ayında 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın yetmiş yılı aşkın süredir kiracı olarak yaşadığı evinden poklis zoruyla tahliye edilmesiyle kitleleri sokağa dökmüştü. Abascal’ın evinden zorla tahliyesinden birkaç hafta sonra hastanede yaşamını yitirmesi ise öfkeyi daha da artırmıştı.

İspanya genelinde barınma krizine karşı protestolar ve çadır kampları yayılırken, halk konut binalarının sermayenin elinde turistik kiralama, spekülatif yatırım aracı ve kısa süreli kiralama amacıyla rant olarak kullanılmasıyla fahiş şekilde artan kiralara müdahale istiyor.

Dünkü grev öncesinde Granada’da kiracılar sendikası, bu bağlantıya dikkat çekmek amacıyla kentin en turistik bölgelerine giderek kısa süreli kiralık evlere ait yaklaşık 300 anahtar kutusunu tahrip etti. Kullanılamaz hale getirilen anahtar kutularının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan örgüt, "Kapitalistlere hayır, rantçılara hayır, onların suç ortaklarına hayır" ifadelerini kullandı.

Kiracı ve işçi sendikacıları konut piyasasına müdahale ve turistik kiralamaların önüne geçilmesini, kiracılara yönelik koruyucu önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Madrid'deki eylem öncesinde Grand Via caddesinde polis mağazalar önünde konuşlandı.

Sağcı partiler genel grevi ve sendikaları hedef aldı

İspanya 29 Kasım'da genel seçimlere gidiyor. Erken seçim kararı, sağ partilerin barınma kriziyle mücadeleyi amaçlayan acil durum yasasını engellemesinin ardından sosyal demokrat çizgideki Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sánchez tarafından alınmıştı.

Anketler, en olası sonucun Halk Partisi (PP) ile Vox Partisi arasında kurulacak bir sağ koalisyon olacağına işaret ediyor.

Sağ partiler dünkü grevi sosyal demokrat Sánchez’i iktidarda tutma çabası olarak yansıtmaya çalışırken bu hafta Madrid bölgesinin sağcı lideri Isabel Díaz Ayuso, grevdeki işçileri "vatandaşları rehin almakla" suçladı. Bu yıl yönetiminin geçici ofis olarak kullanılmak üzere lüks bir çatı katı dairesine 6,3 milyon avro kamu fonu harcadığı iddialarıyla eleştirilerin hedefi olan Ayuso, "Her yer kaos içinde, her yer kilitlenmiş durumda" ifadesini kullandı.

Anketlerde önde giren sağcı Halk Partisi de sosyal medya hesaplarından yapay zekayla hazırlanmış görseller paylaşarak genel grevi ve sendikaları hedef aldı.

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