İspanya'da 14 yıl sonra genel grev: Konut krizi işçileri sokağa çıkardı

İspanya'da işçi sendikaları ve kiracı örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen genel grev bugün gece yarısı itibarıyla başladı. Ülkenin iki büyük sendikal konfederasyonu İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Birliği'nin (UGT) yanı sıra CGT, CNT ve diğer sendikalar ile Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu'nun desteklediği 24 saatlik grev, konut krizine, ücretlerin yetersizliğine ve hayat pahalılığına karşı düzenleniyor.

2012'den bu yana CCOO ve UGT'nin çağrısıyla düzenlenen ilk genel grev olan eylem, İspanya'da emekçilerin yaşam koşullarına ilişkin biriken tepkinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Grev çağrısının merkezinde, özellikle büyük kentlerde giderek ağırlaşan barınma sorunu bulunuyor. Kiraların yükselmesi, konut fiyatlarının emekçilerin gelirlerinden kopması, tahliyeler ve konut piyasasındaki spekülasyon, işçi örgütlerinin ortak mücadele başlıkları arasında yer alıyor.

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Otomotiv ve limanlarda üretim durdu

Grev, sabahın ilk saatlerinden itibaren özellikle sanayi ve ulaşım sektörlerinde etkisini gösterdi. CCOO ve UGT'nin açıkladığı ilk verilere göre otomotiv sektöründe ve limanlarda katılım yüzde 90'a ulaştı. Et işleme sanayisinde yüzde 85, çöp toplama hizmetlerinde yüzde 82, enerji sektöründe yüzde 75 katılım bildirildi.

Barselona yakınlarındaki SEAT fabrikası ile Navarra'daki Volkswagen tesislerinde üretimin durduğu aktarıldı. Valencia ve Algeciras limanlarında da grevin etkisiyle faaliyetler önemli ölçüde aksadı.

Sağlık ve sosyal hizmetlerde sendikaların açıkladığı katılım yüzde 38, posta hizmetlerinde ise yüzde 35 düzeyinde kaldı. Bu alanlarda asgari hizmet uygulamaları devam etti.

Elektrik tüketiminde de grevin etkisi görüldü. İspanya elektrik şebekesi verilerine göre sabah saat 08.00 itibarıyla elektrik talebi bir önceki haftanın aynı saatine kıyasla yüzde 11,8 daha düşük gerçekleşti.

İspanya'da genel grev nedeniyle kepenk kapatan işletmeler.

Katılım bölgelere göre değişiyor

Sendikalar, grevin ülkenin farklı bölgelerinde farklı düzeylerde karşılık bulduğunu kabul ediyor. UGT Genel Sekreter Yardımcısı Rafael Espartero'nun açıkladığı ilk bölgesel verilere göre katılım Endülüs ve Aragon'da yüzde 75 dolayında seyrederken, Kastilya-La Mancha ve Extremadura'da yüzde 41 civarında kaldı.

Özellikle Akdeniz kıyısındaki bölgelerde, Katalonya'da ve Endülüs'te grevin daha güçlü karşılık bulduğu belirtiliyor. Sendikalar bu tabloyu, konut krizinin turizm ve emlak piyasasının baskısını daha yoğun hisseden bölgelerde ağırlaşmasıyla ilişkilendiriyor.

Grev sabah saatlerinde çeşitli kentlerde yol kesme eylemleri ve polis müdahaleleriyle de gündeme geldi. Barselona'daki Mercabarna toptancı hali ve sanayi bölgelerinin girişlerinde kurulan barikatlar nedeniyle ulaşım aksadı. Madrid'deki Mercamadrid çevresinde yaşanan müdahalelerde en az 13 kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi, bir kişi gözaltına alındı.

İspanya'da genel grevin ilk saatlerinde Mercamadrid toptancı hali girişinde polis müdahalesi yaşandı.

Konut krizi hükümeti de hedef alıyor

Grev, İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak genel seçimlerin hemen öncesinde gerçekleşiyor. Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki hükümet, konut sorununu seçim gündeminin önemli başlıklarından biri haline getirmeye çalışırken grevin çağrıcıları hükümetin politikalarını da eleştiriyor.

Sendikalar ve kiracı örgütleri, konut hakkının güvence altına alınması için kiraların sınırlandırılması, spekülatif gayrimenkul faaliyetlerinin engellenmesi, tahliyelere karşı korumanın güçlendirilmesi ve kamu konutlarının artırılması taleplerini öne çıkarıyor.

Konut krizine ilişkin tepkilerin büyümesinde, Madrid'de kısa süre önce evinden zorla tahliye edilen 87 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesi de etkili oldu. Mari Carmen'in hastanede ölümü, barınma hakkı ve zorla tahliyeler tartışmasının simgelerinden biri haline geldi.

Grev, yalnızca sağ partilerin politikalarına karşı bir protesto niteliği taşımıyor. Eylemi destekleyen örgütler, Sánchez hükümetinin de konut krizine karşı yeterli adım atmamasını ve kiracıları koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmemesini eleştiriyor.

Barselona'da genel grevin ilk saatlerinde eylemciler lastiklerle yolu trafiğe kapattı.

Seçim öncesinde emek ve barınma gündemi

İspanya'daki grev, konut sorununun giderek daha geniş bir toplumsal kesimin ortak mücadele başlığına dönüşmesini de ortaya koyuyor. İşçi sendikalarının ücret ve çalışma koşullarına ilişkin talepleriyle kiracı örgütlerinin barınma hakkı mücadelesinin aynı eylemde buluşması dikkat çekiyor.

Sendikalar, grevin başarısının yalnızca işyerlerindeki katılımla değil, gün boyunca ülkenin farklı kentlerinde düzenlenecek kitlesel gösterilerle de ölçüleceğini belirtiyor. Madrid'de Atocha'dan Plaza de España'ya, Barselona'da ise Jardinets de Gràcia'dan başlayacak yürüyüşler için çağrı yapıldı.

Grev, İspanya'da seçim kampanyasının başlamasına günler kala, emekçilerin yaşam koşullarını ve barınma hakkını siyasi tartışmanın merkezine taşıyor.

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